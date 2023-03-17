Российский завод Toyota перейдёт НАМИ: обсуждение судьбы предприятия продолжается

В Министерстве промышленности и торговли летом 2022 года предлагали иностранным автопроизводителям, не принявшим решение о бизнесе в РФ, передать свои местные активы НАМИ за символическую сумму с правом обратного выкупа в течение нескольких лет (на этот шаг, в частности, ранее решились в Renault и Nissan). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, тогда Toyota не согласилась на подобную сделку.

На фото: завод ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге (фото из архива)

В докризисные годы продукция марки Toyota была весьма востребована на российском рынке. Так, в 2021 году дилеры реализовали в РФ 97 941 автомобиль, что позволило Тойоте войти в пятерку лидеров среди брендов (уступить ей пришлось лишь Lada, Kia, Hyundai и Renault). Бестселлерами в течение долгих лет оставались кроссовер RAV 4 (38 441 шт.) и бизнес-седан Camry (31 983 шт.). Их производство было налажено на предприятии в Санкт-Петербурге (в Шушарах).



Завод отправили в простой весной, а осенью 2022 года Toyota объявила о его закрытии. На тот момент решение не предполагало уход марки с российского рынка, однако производство машин прекратилось, а импорт был поставлен на паузу. Ближе к концу прошлого года на петербургской площадке ООО «Тойота Мотор» стартовала проверка, инициированная региональной прокуратурой, в ней приняли участие представители ФГУП НАМИ и ВКО «Алмаз-Антей».

По словам министра промышленности и торговли, вице-премьера Дениса Мантурова, которого цитирует ria.ru, сейчас «прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ». При этом по данным источников «Ъ», Московский институт не будет самостоятельно выпускать здесь автомобили. Ожидается, что производственную площадку впоследствии передадут в управление некоему местному игроку сферы автобизнеса.

На фото: прототип кроссовера E-Neva

Как сообщает издание, вероятным претендентом на российский завод Toyota может оказаться «Алмаз-Антей»: этот концерн в частности занимается разработкой «зелёного» кроссовера E-Neva, который будет базироваться на собственной модульной платформе. Прототип будущей новинки был представлен в июле прошлого года. Правда, до серийного производства этой «электричке» ещё далеко: по последним данным оно стартует лишь в конце 2026 года.



Пока что в Минпромторге ничего конкретного о планах на петербургскую площадку Тойоты не сообщили, но отметили, что сейчас обсуждение её дальнейшей судьбы продолжается. В ведомстве добавили, что «решение практически сформировано и будет озвучено после заключения официального соглашения». При этом ведомство совместно с будущим собственником намерены проработать разные варианты партнёрства, чтобы как можно скорее перезапустить завод.

Тизер электромобиля «Атом»

На данный момент среди ранее анонсированных российских проектов есть ещё один, для которого пока не выбрали производственную площадку: речь идёт об электромобиле «Атом», он входит в портфель компании «Кама». При этом власти Татарстана ранее говорили о том, что старт выпуска запланирован на середину 2024 года.

