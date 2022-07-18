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  • Новый российский кроссовер Алмаз-Антей E-Neva показали живьём

Новый российский кроссовер Алмаз-Антей E-Neva показали живьём

18.07.2022 640 1 0

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» показал действующий прототип кроссовера E-Neva на собственной модульной платформе. Предполагается, что у модели будет несколько силовых установок на выбор.

 

Разработку гражданских электрических и гибридных автомобилей «Алмаз-Антей», известный своими зенитными ракетными комплексами, ведёт по поручению Президента РФ от 2016 года, согласно которому доля гражданской продукции у предприятий оборонно-промышленного комплекса к 2025 году должна составить 30%, к 2030 году — 50%. В декабре прошлого года «Алмаз-Антей» запатентовал дизайн экстерьера и интерьера кроссовера с рабочим названием E-Neva, тогда же пресс-служба предприятия сообщила ключевые характеристики электрической версии модели: габаритная длина — 4,5 м, объём багажника — 610 л, силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось) с максимальной совокупной отдачей в 364 кВт (495 л.с.) и 824 Нм, разгон до 60 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 197 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 88 кВт·ч должно хватить на 463 км пробега.

В минувшие выходные глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. В одном из корпусов АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (входит в структуру «Алмаз-Антей») Денису Валентиновичу продемонстрировали полнофункциональный прототип электрокроссовера E-Neva, конструкторскую разработку которого курирует АО «Обуховский завод» (тоже входит в структуру «Алмаз-Антей»). Дизайн перспективной модели разработал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (он же, к слову, «рисовал» представленный в 2020 году городской электромобиль Кама-1, который, к сожалению, так и не стал серийным).

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Живой образец кроссовера E-Neva выглядит так же, как на патентных картинках, никаких изменений в дизайне за прошедшие полгода не произошло. Салон с задрапированным рулём от Шкоды Октавии тоже прежний. Прямоугольный цифровой щиток приборов дополнен проекционным экраном на лобовом стекле, мультимедийные функции выполняет центральный сенсорный дисплей с диагональю 15 дюймов. E-Neva предложит современные электронные ассистенты водителя и даже полноценный автопилот — платформа кроссовера во время визита Дениса Мантурова передвигалась по цеху самостоятельно, пусть и с небольшой скоростью.

Новых официальных подробностей о машине пока нет, а по данным РБК базовый гибрид на основе газового двигателя сможет проехать на одной заправке более 1000 км. Plug-in гибридная версия получит батарею на 70 кВт·ч и сможет проехать на одной зарядке/заправке 810 км. Оба гибрида разгоняются до 100 км/ч за 8,5 с, максимальная скорость — 180 км/ч.

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Платформа кроссовера позволяет вместо газового мотора использовать водородный электрохимический генератор, но характеристики водородной версии пока не обнародованы. Сама платформа с высокими стойками передней пружинной подвески выглядит пока как макет и закрыта со всех сторон панелями и кожухами, так что разглядеть детали невозможно.

Пресс-релиз «Алмаз-Антей» от 28 декабря прошлого года сообщает, что «кроссовер — только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые возможно будет создать на единой платформе: предусматриваются также городской электромобиль класса B+, лёгкий коммерческий электромобиль, гибриды с газовым или водородным экстендером». Новых вводных по модельному ряду с тех пор не было. Дата и место производства кроссовера E-Neva официально не сообщались, неофициальные источники указывали на 2024 год.

В свете того, что «Алмаз-Антей» является интегрированной структурой «полного цикла», разработка им гражданских легковых автомобилей в условиях наложенных на нашу страну экономических санкций приобретает особую важность, так что будем внимательно следить за развитием событий.

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1 комментарий
18.07.2022 19:10
RFR 17

Ну Е-мобиль от Прохорова уже был...Накрылся ...Это вторая серия похоже...Конец будет таким же...

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