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  • Переделанный из Мазды Toyota Yaris покидает один из крупнейших рынков из-за слабых продаж

Переделанный из Мазды Toyota Yaris покидает один из крупнейших рынков из-за слабых продаж

25.06.2020 160 0 0

Модельная линейка бренда в США лишится и седана, и хэтчбека. При этом компания, скорее всего, не привезёт американцам и Yaris Cross.

 

Японский производитель наладил выпуск своего субкомпакта в 1999 году, с тех пор модель сменила четыре генерации. Актуальное поколение было представлено осенью 2019 года. В его основе платформа GA-B, созданная в рамках модульной архитектуры TNGA. Автомобиль остаётся самой продаваемой моделью Toyota в Европе. На рынке США тоже продаётся Yaris, и здесь он завершает свою карьеру. Однако нынешний компакт – это совсем другой автомобиль, представляющий собой перелицованную модель Mazda 2.

На фото: хэтчбек Toyota Yaris (версия для США)

На американский рынок модель вышла в 2006-ом, в качестве замены Toyota Echo. Ранее автомобиль также назывался Scion iA и Yaris iA. По данным carsalesbase, лучшим годом для хэтчбека был 2008-ой: тогда дилерам удалось продать в США 102 328 машин (+20,7%). Однако затем продажи стали проседать, в итоге в 2018-ом они реализовали лишь 1940 «пятидверок», а в 2019 году немногим больше – 2181 шт. У седанов ситуация получше: так, за прошлый год американцы купили 19 735 «четырёхдверок» (-21,4%).

Итогом таких скромных показателей стало заявление компании о том, что и седан, и хэтчбек модели будут сняты с производства до конца текущего месяца. Об этом сообщает американское издание CarBuzz со ссылкой на письмо, разосланное дилерам местным представительством Toyota. В нём говорится, что 2020 модельный год станет для продаваемых в США Yaris последним.

После того, как остатки ныне самых дешёвых автомобилей марки – седана и хэтчбека Yaris – будут распроданы, дилерам останется предлагать клиентам четырёх- и пятидверку Corolla. Отметим, нынешний стартовый ценник седана Yaris в Штатах равен 15 650 долларов (эквивалентно 1,09 млн рублей по текущему курсу), а покупка хэтча обойдётся минимум в 17 750 долларов (1,23 млн рублей). Ярис в США предлагается с бензиновым 1,5-литровым «атмосферником» с отдачей в 107 л.с. (140 Нм), у базового седана ему в пару предлагается механическая коробка, а хэтч комплектуется только «автоматом». Для сравнения, самая доступная четырёхдверная Corolla сейчас стоит 19 825 долларов (1,38 млн рублей), а пятидверный вариант – 20 290 долларов (1,41 млн рублей).

По сведениям Carscoops, на рынке США уходящий Yaris не планируется заменять моделью этого же сегмента и ценового диапазона. Так что, скорее всего, американцам не стоит надеяться на появление в линейке субкомпактного кроссовера Yaris Cross. Эта модель создана базе еврохэтча Yaris; версию, предназначенную для европейского рынка, представили в конце апреля 2020-го. 

На фото: седан Toyota Yaris (версия для США)
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На фото: седан Toyota Yaris (версия для США)
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Отметим, на Yaris, который предлагается в Европе, Японии и некоторых других рынках, окончание продаж в США не окажет влияния. Этот Ярис четвёртого поколения в начале текущего года обрёл «горячую» версию – трёхдверный хэтч с прибавкой GR к названию (сокращение от Gazoo Racing). В моторной гамме такого субкомпакта имеется 272-сильный трёхцилиндровый бензиновый турбомотор G16E-GTS объёмом 1,6 литра (370 Нм), который идёт в паре с шестиступенчатой «механикой».

США авторынок бизнес Toyota Toyota Yaris

 

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