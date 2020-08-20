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  • Toyota зафиксировала высокий спрос на обновлённые Hilux и Fortuner в России

Toyota зафиксировала высокий спрос на обновлённые Hilux и Fortuner в России

20.08.2020 268 1 1

«Посвежевшие» рамные пикап и внедорожник уже добрались до дилерских центров. Стартовая цена Hilux – 2 472 000 рублей, а Fortuner – 2 436 000 рублей.

 

Рестайлинговые родственные Hilux и Fortuner были представлены в июне 2020-го в Таиланде. В конце прошлого месяца стало известно о том, что обновлённые пикап и внедорожник готовят к выходу на наш рынок: в базе Росстандарта появились обновленные ОТТС на эти модели. В начале августа стартовал приём заказов на эти новинки, а теперь они добрались до российских дилеров.

Toyota Fortuner
Toyota Hilux в эксклюзивной топ-версии Black Onyx

Как рассказали в российском офисе Toyota, интерес к этим автомобилям был стабильно высоким с момента объявления о начале приёма заказов. Согласно подсчётам представителей компании, каждый пятый гость дилерского центра становился владельцем нового Hilux (это самый высокий показатель конверсии среди продаж внедорожных моделей бренда), а каждый десятый – собственником нового Fortuner.

Обновлённые пикап и внедорожник базируются на раме класса Heavy Duty, которая зарекомендовала себя как прочная и надёжная. Изменённый, ставший более брутальным экстерьер призван подчеркнуть внедорожный характер машин. В Toyota отметили, что автомобили стали более современными и комфортными, получили различные технические улучшения и новые полезные опции уже в базовых комплектациях.

Toyota Hilux
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Toyota Hilux
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Toyota Hilux
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У Hilux появилась иная трапециевидная радиаторная решётка, более широкий передний бампер, агрессивная форма головной оптики и легкосплавные диски оригинального дизайна. В свою очередь Fortuner также получил другую форму решётки (с хромированными акцентами), оптику со светодиодными ДХО, видоизменённый передний бампер с крупными воздухозаборниками, хромированную накладку на багажную дверь.

У новых Hilux и Fortuner подключаемый полный привод Part-time с функцией жёсткой блокировки. Эта трансмиссия считается надёжной, неприхотливой и выносливой даже в тяжёлых условиях эксплуатации. Кроме того, она позволяет экономить топливо при движении по дорогам с твёрдым покрытием.

Toyota Fortuner
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Toyota Fortuner
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Toyota Fortuner
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В моторной гамме российских версий пикапа и внедорожника имеется 200-сильный дизель 1GD-FTV объёмом 2,8 л.с. (максимальный крутящий момент – 500 Нм). Он идёт в паре только с шестиступенчатым «автоматом». Также в линейку входит бензиновый двигатель 2TR-FE объёмом 2,7 литра (166 л.с., 245 Нм), работающий в комплекте либо с пятиступенчатой «механикой», либо с 6АКП. Также у Hilux есть ещё и дизель 2GD-FTV объёмом 2,4 литра с отдачей в 150 л.с. (400 Нм), агрегатируемый с 6МКП.

В компании отметили, что Toyota Hilux и Fortuner входят в список автомобилей бренда, получивших инновационный противоугонный идентификатор T-Mark: он содержит около 10 тыс. специальных меток с PIN-номером, нанесённых на различные узлы машины и детали кузова. Эта маркировка делает кражу автомобиля для последующей перепродажи бессмысленной, а также существенно облегчает работу следственных органов по идентификации ТС.

8-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple Carplay и Android Auto
Круиз-контроль

Автомобили на наш рынок поступают с тайского завода компании. Стартовая цена пикапа Toyota Hilux составляет 2 472 000 рублей, а внедорожник Fortuner обойдётся минимум в 2 436 000 рублей. До конца текущего месяца обновлённые автомобили можно купить со скидками по программе Трейд-ин: при приобретении Hilux выгода составит до 100 тыс. рублей, Fortuner – до 150 тыс. рублей.

внедорожник Япония Toyota Toyota Hilux Toyota Fortuner

 

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1 комментарий
20.08.2020 17:58
dmitriyy-12@rambler.ru

нах.... нужно

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