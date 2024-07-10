Транспортируемся в будущее: подборка футуристичных китайских автомобилей

Бурный рост числа китайских автопроизводителей является настоящим феноменом, повлиявшим на всю мировую автомобильную промышленность. Особенно активно в Китае развивается индустрия электрокаров. Так, по данным специалистов Авито Авто за первый квартал 2024 года, по доле спроса среди электромобилей с пробегом в России лидируют именно китайские модели. Эти машины привлекают автолюбителей современным дизайном и инновационными технологиями, а некоторые выглядят так футуристично, что даже не похожи на классические ТС. Эксперты Авито Авто собрали подборку эффектных электромобилей, доступных для приобретения на платформе.

Открывает подборку полноразмерный электромобиль HiPhi Z I поколения 2023 года выпуска. Полноприводный седан в комплектации 120 kWh приводится в движение двумя электродвигателями суммарной мощностью 672 л.с., которые выдают 820 Нм крутящего момента. Спорткар привлекает внимание дерзкой внешностью с крупными 22–дюймовыми колесами, открывающимися против движения задними боковыми дверями, панорамной крышей и более чем 4 000 LED-элементами по всему кузову. Кроме того, машина оснащена современными технологиями, такими как автопилот третьего уровня HiPhi Pilot, фронтальный лидар на крыше с дальностью 200 метров, система обмена данными между автомобилем и магистральной инфраструктурой по протоколу V2X и не только.



HiPhi Z. Фото: global.hiphi.com

Еще одной машиной с футуристичным внешним видом является электромобиль M-класса LiXiang Mega 2024 года выпуска – первый полностью электрический минивэн китайско-российской компании Meilin. Полноприводный автомобиль в комплектации Max имеет автоматическую коробку передач и два электродвигателя, комбинированная мощность которых достигает 400 кВт (544 л.с.). Такая силовая установка позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Автомобиль выделяется уникальными аэродинамическими характеристиками для крупного минивэна. Так, коэффициент лобового сопротивления составляет 0,215 Cd при размерах машины 5350/1965/1850 мм, и это лучший показатель в сегменте. Еще одной отличительной особенностью LiXiang Mega является впечатляющая энергоэффективность автомобиля, который потребляет всего 15,9 кВтч электроэнергии на 100 км. Для сравнения, это на 2,4 кВтч меньше, чем у Zeekr 009 MPV. Стильная внешность машины с обтекаемыми формами, выдвигающимися ручками дверей и просторным удобным салоном сразу привлекает внимание на дороге.



LiXiang Mega. Фото: www.lixiang.com

Закрывает подборку автомобиль бизнес-класса Avatr 12 I поколения 2024 года выпуска. Полноприводный лифтбек имеет узнаваемый экстерьер с панорамной стеклянной крышей, которая также выступает вместо заднего стекла, и выдвижным спойлером на заднем бампере. Салон автомобиля оснащен передовыми технологиями, среди которых – операционная система HarmonyOS 4.0 от Huawei, двухъярусная передняя панель, аудиосистема с 27 динамиками, 64-цветная диодная подсветка и не только. В кузов внедрены 29 органов искусственного зрения, необходимые для работы полноценного автопилота. Суммарная мощность двух электродвигателей машины составляет 578 л.с., а максимальная скорость машины достигает 200 км/ч.

