Транспортный налог за угнанную машину можно не платить – закон принят

Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, облегчающие взаимодействие граждан, у которых угнали ТС, с фискальными органами.

Прежде, если вам не повезло и вашу машину угнали, можно было освободиться от уплаты транспортного налога лишь при документальном подтверждении факта угона от МВД, а затем каждый год подтверждать ещё и факт розыска (эту бумагу тоже нужно было запрашивать в полиции). Если розыск успехом не увенчался, то приходилось снимать угнанную машину с регистрации, и только тогда, наконец, перестать получать уведомления о необходимости уплаты транспортного налога.

Принятые сегодня Госдумой поправки избавляют пострадавших от угонщиков автовладельцев от всей этой беготни. По новым правилам, налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца возврата машины законному владельцу. То есть снимать угнанный автомобиль с регистрации будет не нужно. Однако факт угона или возврата по-прежнему должен быть подтвержден документально, но поправки в Налоговый кодекс предусматривают, что соответствующие сведения будут передаваться в рамках межведомственного (между МВД и Налоговой службой) взаимодействия. Увы, пока не вполне понятно, как это будет работать на деле, но в целом, жизнь владельцев угнанных машин должна как будто бы стать немножко легче.

Увы, нельзя того же сказать о владельцах вёсельных лодок и моторных лодок мощностью менее 5 л.с.: принятые поправки вывели их из перечня необлагаемых налогом транспортных средств, и теперь, если такие плавсредства зарегистрированы, за них придётся ежегодно отдавать деньги в казну.

Ранее в декабре депутат Госдумы от фракции ЛДПР предложил освободить от уплаты транспортного налога автомобили возрастом более 10 лет, но пока эта идея нашла отклик лишь в сердцах малообеспеченных автомобилистов, а соответствующий законопроект так и не появился.