Партнерский материал

Один из офисов продаж автомобилей с пробегом открыл для ростовчан набор на должность «Ассистент попугая». Вакансия появилась в социальной сети Вконтакте, на сайте HeadHunter и Avito. Кандидату предстоит совмещать продажу автомобилей и уход за питомцем за солидное вознаграждение, а именно– 120 000 рублей. Судя по описанию, ранее попугай самостоятельно работал с клиентами компании.

В основные обязанности будущего помощника необычной птицы входит учить попугая новым словам и отучить его ругаться при клиентах, а также заключение договоров купли-продажи на автомобили с пробегом.

Вакансия открыта в связи с тем что компания хочет повысить эффективность своего «сотрудника». Коллеги Лексуса (именно так зовут птицу) очень любят работать в его окружении. Он помогает клиентам быстро почувствовать себя как дома, что влияет на эффективную работу офиса.

«Нам нравится наш коллега. Мы назвали его Лексус Ильич. У него много поклонников, и мы считаем, что это нужно использовать для выполнения плана продаж, поэтому в компанию требуется ассистент. Мы предоставляем все необходимое: рабочее место рядом с попугаем, стабильную и высокую оплату» – сообщают в компании.

Контактная информация:

Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 32А Дарья Пустовит +79104439970

