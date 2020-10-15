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Требуется ассистент попугая с зарплатой более 100 000 рублей

15.10.2020 185 0 1

Компания Automama в Ростове-на-Дону подбирает человека, на должность с высокой оплатой.

 

Партнерский материал

Один из офисов продаж автомобилей с пробегом открыл для ростовчан набор на должность «Ассистент попугая». Вакансия появилась в социальной сети Вконтакте, на сайте HeadHunter и Avito. Кандидату предстоит совмещать продажу автомобилей и уход за питомцем за солидное вознаграждение, а именно– 120 000 рублей. Судя по описанию, ранее попугай самостоятельно работал с клиентами компании.

В основные обязанности будущего помощника необычной птицы входит учить попугая  новым словам и отучить его ругаться при клиентах, а также заключение договоров купли-продажи на автомобили с пробегом.

Вакансия открыта в связи с тем что компания хочет повысить эффективность своего «сотрудника». Коллеги Лексуса (именно так зовут птицу) очень любят работать в его окружении. Он помогает клиентам быстро почувствовать себя как дома, что влияет на эффективную работу офиса.

«Нам нравится наш коллега. Мы назвали его Лексус Ильич. У него много поклонников, и мы считаем, что это нужно использовать для выполнения плана продаж, поэтому в компанию требуется ассистент. Мы предоставляем все необходимое: рабочее место рядом с попугаем, стабильную и высокую оплату» – сообщают в компании.

Контактная информация:
Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 32А Дарья Пустовит +79104439970

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