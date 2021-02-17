В конце прошлого года АВТОВАЗ представил обновлённую Ниву с весьма существенно изменённой внешностью. Модель представлена только в пятидверном исполнении, а как она могла бы выглядеть с тремя дверьми?

Как известно, самая первая Нива, появившаяся в 1977 году, имела трёхдверный кузов. Пятидверный вариант, получивший индекс ВАЗ-2131, пошёл в производство лишь в 1995-м. Её наследник ВАЗ-2123, превратившийся в последствии в Chevrolet Niva, также всегда имел исключительно пять дверей, не считая опытных образцов двухдверных пикапов. Классическая же Нива, которая до сих пор производится и имеет приставку Legend, до сих пор предлагается в оригинальном трёхдверном варианте и пользуется спросом. Наверняка многим пришёлся бы по душе и аналогичный вариант более современного внедорожника, который мог бы стать своего рода бюджетной альтернативой Suzuki Jimny (одного из немногих трёхдверных внедорожников на нашем рынке) с более чем вдвое меньшей стоимостью.

Представленный на рендерах автомобиль имеет укороченную колёсную базу, что однозначно позитивно сказывается на геометрической проходимости. За счёт меньших габаритов внедорожник становится более маневренным и удобным для города, в том числе и с точки зрения парковки. А благодаря меньшей массе (для сравнения, 3-дверная Niva Legend весит на 140 кг меньше пятидверного варианта) можно рассчитывать на небольшое улучшение динамических характеристик.

Lada Niva Travel предлагается с единственным мотором ВАЗ-2123 объёмом 1,7 литра, развивающим мощность в 80 л.с. и 127 Нм крутящего момента. Коробка передач – механическая пятиступенчатая, привод полный, также имеется понижающая передача в «раздатке» и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Пятидверная Lada Niva Travel 1 / 3 Пятидверная Lada Niva Travel 2 / 3 Пятидверная Lada Niva Travel 3 / 3

Сегодня Niva Travel предлагается с пятью вариантами комплектаций, базовая из которых Classic обойдётся в 747 900 рублей. Самая же богатая версия Luxe оценивается в 890 900 рублей. Трехдверная модификация могла бы быть дешевле, если провести аналогию с классической Niva Legend, которая в тремя дверьми стоит на 45 тысяч дешевле пятидверного варианта.

Напомним, недавно стало известно о планах Lada на ближайшие годы.