Трековый Lamborghini Temerario Super Trofeo: задний привод без гибридной надстройки

Компания Lamborghini представила трековую версию Super Trofeo суперкара Temerario, предназначенную для начинающих гонщиков. Temerario Super Trofeo ниже по статусу, чем дебютировавший минувшим летом Temerario GT3, но при этом на 100 л.с. мощнее.

Дорожный полноприводный Temerario справил премьеру в прошлом году, он пришёл на смену модели Huracan и стал новым базовым суперкаром Lamborghini. Стандартный Temerario примерно на 300 кг тяжелее наиболее близкого по характеристикам Huracan Performante — этот неприятный факт объясняется тем, что у Temerario сложная plug-in гибридная силовая установка с тремя электромоторами и вмонтированной в центральный тоннель тяговой батареей. Максимальная совокупная мощность силовой установки Temerario — 920 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 343 км/ч.

Гибридизация позволила обеспечить Temerario, скажем так, приемлемые экологические характеристики, но для гонок гибридная надстройка не нужна, а потому при разработке Temerario GT3 её просто выкинули, оставив только задний привод и 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, дефорсированный с 800 до 550 л.с., в пару которому поставили 6-ступенчатую гоночную «секвенталку» фирмы Hör.

Temerario GT3 начнёт участвовать в гонках только в следующем году, а родственный Temerario Super Trofeo выйдет на трассы только в 2027-м. Temerario Super Trofeo адресован начинающим пилотам, которые в перспективе хотят попробовать свои силы в гонках класса GT3, и непрофессиолнальным гонщикам, которые просто любят в выходные погонять в своё удовольствие в компании таких же джентльмен-драйверов — Lamborghini Squadra Corse организует для них соответствующие мнокубковые состязания.

Lamborghini Temerario Super Trofeo устроен в сущности так же, как Temerario GT3, но имеет более элегантный аэродинамический обвес и оригинальные расширители колёсных арок, а двигатель V8 здесь выдаёт 650 л.с. и оснащён выхлопной системой Capristo. В подвеске установлены регулируемые стойки KW. Тормозами заведует гоночная ABS, противобуксовочная система имеет 12 ступеней регулировки. В салон интегрирован омологированный FIA каркас безопасности, передняя панель обита искусственной замшей Dinamica Infinity.

﻿Цена Lamborghini Temerario Super Trofeo не объявлена, потому что пока он представлен в виде концепта, ближе к 2027 году будет полноценная премьера. Стандартный гибридный Temerario стоит в Германии примерно 310 000 евро без учёта опций.