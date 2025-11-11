Трековый Lamborghini Temerario Super Trofeo: задний привод без гибридной надстройки

Дорожный полноприводный Temerario справил премьеру в прошлом году, он пришёл на смену модели Huracan и стал новым базовым суперкаром Lamborghini. Стандартный Temerario примерно на 300 кг тяжелее наиболее близкого по характеристикам Huracan Performante — этот неприятный факт объясняется тем, что у Temerario сложная plug-in гибридная силовая установка с тремя электромоторами и вмонтированной в центральный тоннель тяговой батареей. Максимальная совокупная мощность силовой установки Temerario — 920 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 343 км/ч.
Гибридизация позволила обеспечить Temerario, скажем так, приемлемые экологические характеристики, но для гонок гибридная надстройка не нужна, а потому при разработке Temerario GT3 её просто выкинули, оставив только задний привод и 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, дефорсированный с 800 до 550 л.с., в пару которому поставили 6-ступенчатую гоночную «секвенталку» фирмы Hör.
Temerario GT3 начнёт участвовать в гонках только в следующем году, а родственный Temerario Super Trofeo выйдет на трассы только в 2027-м. Temerario Super Trofeo адресован начинающим пилотам, которые в перспективе хотят попробовать свои силы в гонках класса GT3, и непрофессиолнальным гонщикам, которые просто любят в выходные погонять в своё удовольствие в компании таких же джентльмен-драйверов — Lamborghini Squadra Corse организует для них соответствующие мнокубковые состязания.
Lamborghini Temerario Super Trofeo устроен в сущности так же, как Temerario GT3, но имеет более элегантный аэродинамический обвес и оригинальные расширители колёсных арок, а двигатель V8 здесь выдаёт 650 л.с. и оснащён выхлопной системой Capristo. В подвеске установлены регулируемые стойки KW. Тормозами заведует гоночная ABS, противобуксовочная система имеет 12 ступеней регулировки. В салон интегрирован омологированный FIA каркас безопасности, передняя панель обита искусственной замшей Dinamica Infinity.
Цена Lamborghini Temerario Super Trofeo не объявлена, потому что пока он представлен в виде концепта, ближе к 2027 году будет полноценная премьера. Стандартный гибридный Temerario стоит в Германии примерно 310 000 евро без учёта опций.
