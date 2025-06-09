Третий этап Гран-При РДС пройдёт на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня

«Нижегородское кольцо» возвращается к классической конфигурации оцениваемого участка RDS GP. На старт третьего этапа главного чемпионата страны по дрифту выйдут почти четыре десятка спортсменов. Георгий Чивчян имеет все шансы обновить собственный рекорд в Нижнем Новгороде – в его копилке уже 8 побед на NRing.

Главный чемпионат страны по дрифту возвращается в Нижний Новгород — третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) примет автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо» (NRing) в эти выходные 14 и 15 июня.

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В 2025 году организаторы вернулись к классической версии оцениваемого участка трассы, прекрасно знакомой как завсегдатаям RDS GP, так и дебютантам чемпионата, которые пошли на повышение в Гран-При из серии RDS Europe. Классическая конфигурация NRing для дрифта – с длинными затяжными дугами, резкими перекладками и сложным финишем с подъемом в горку – потребует от спортсменов особого мастерства.

Георгий Чивчян как явный претендент на победу

Явным фаворитом уик-энд начнёт лидер команды Takayama Forward Auto Георгий Чивчян, который является единоличным рекордсменом по количеству одержанных на «Нижегородском кольце» побед. На предстоящем этапе Гоча имеет все шансы выиграть уже в девятый раз, и этот успех может стать первой победой в RDS GP для его нового спорткара Forward Racing RZ34, построенного на базе Nissan 400Z.

В прошлом сезоне на «обратной» версии оцениваемого участка NRing четырёхкратный чемпион Российской Дрифт Серии не смог добиться успеха, но с возвращением к привычному варианту трассы можно ожидать и возвращения красноярца в лидеры. Если технические проблемы, досаждавшие на этапе в Санкт-Петербурге, решены, то Гоча будет силён.

Сразу несколько претендентов на подиум

В число претендентов на победу, очевидно, войдут пилоты Fresh Racing Дамир Идиятулин и Евгений Лосев – первый в прошлом сезоне победил в Нижнем Новгороде, второй же стал призёром этапа. Можно ждать хороших результатов и от действующего чемпиона RDS GP Артёма Шабанова из TimeUp, который в 2024 году занял на «Нижегородском кольце» второе место и сделал этим очередной шаг к победе по итогам сезона.

Нельзя сбрасывать со счетов и призёров уик-энда в Нижнем Новгороде 2023 года Антона Козлова (Carville Racing) и Аркадия Цареградцева («LECAR Одержимые Моторспорт»). Тем более, что в 2025 году оба уже поднимались на подиум – в копилке Козлова «серебро» в Москве и «золото» в Санкт-Петербурге, а Цареградцев после неудачи на старте сезона блестяще реабилитировался на «Игора Драйв», заняв второе место.

Дмитрий Ермохин («Автобан») и Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) также поднимались на подиум «Нижегородского кольца» в RDS GP, так что от этих спортсменов можно ожидать хороших результатов. Интересно будет последить за выступлениями Григория Гусева и Андрея Астапова (оба LUKOIL Racing Drift Team), способных преподнести сюрпризы.

Фавориты среди дебютантов

Отдельное внимание будет приковано к дебютантам RDS GP. С «Нижегородским кольцом» многие новобранцы чемпионата хорошо знакомы по выступлениям в межрегиональной серии RDS Europe (с 2025 года RDS Open) – Кирилл Мацкевич (TimeUp) побеждал на NRing в прошлом сезоне, а Иван Пальмин (Carville Racing) имеет на счету выигранную квалификацию в RDS Europe PRO.

Кирилл Мацкевич (TimeUp) и Пётр Бородин (Takayama Forward Auto) по ходу сезона-2025 уже доказали, что способны на многое, а Иван Пальмин (Carville Racing), Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team), Артур Зелёный (Star Për Stars Aimol), Дмитрий Щербина («Автобан») и Анатолий Кизин (VSTeam) получат очередную возможность заявить о себе и побороться за призовые места.

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Судейская бригада RDS GP 2025

На судейской вышке на протяжении семи этапов RDS GP 2025 выступления в квалификациях и парных заездах оценивают профессиональные судьи: Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и соревнований в дрифте.

Расписание 3-го этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»:

14 июня, суббота

09:00-15:10 – квалификация

15:40-16:40 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

17:00-20:00 – парные заезды ТОП-32

15 июня, воскресенье

11:00-12:00 – парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:30 – парные заезды ТОП-16

15:30-18:00 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:20 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Нижегородское кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

О трассе «Нижегородское кольцо»

Автодром «Нижегородское кольцо» – одна из любимых трасс пилотов Российской Дрифт Серии благодаря интересной скоростной конфигурации и современной инфраструктуре. С момента открытия в 2010 году трасса стала местом проведения многих российских гоночных серий на автомобилях и мотоциклах – RDS GP, РСКГ, RSBK, MaxPowerCars, National Light Series, RDRC и картинг. Трасса построена в соответствии со стандартами Международной автомобильной федерации (FIA).

Статистика RDS GP на «Нижегородском кольце»:

2022 год

Квалификация: Евгений Лосев (98 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дмитрий Ермохин, Роман Тиводар

2023 год

Квалификация: Роман Тиводар (96 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Антон Козлов, Аркадий Цареградцев

2024 год, «обратная» конфигурация