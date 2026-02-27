Трёхдверный хэтчбек Mini Cooper обзавёлся спецверсией 1965 Victory Edition

Британский бренд Mini, принадлежащий баварской компании BMW, презентовал хэтчбек Mini Cooper пятого поколения ещё в сентябре 2023 года. Напомним, у этой модели есть версии как с ДВС, так и с полностью электрической «начинкой». За прошедшее время хэтчбек обзавёлся различными спецверсиями, и теперь компания представила ещё один особенный вариант – Mini Cooper 1965 Victory Edition.

На фото: Mini John Cooper Works 1965 Victory Edition

Разработку и выпуск спецверсии трёхдверного хэтчбека приурочили к 61-й годовщине победы команды Mini на ралли Монте-Карло в 1965 году. Напомним, тогда Mini Cooper S управлял гонщик Тимо Мякинен, а в кресле штурмана сидел Пол Истер. Особенное исполнение модели появится в продаже на некоторых рынках уже в марте 2026 года, а в июле доберётся и до остальных рынков присутствия.

Mini 1965 Victory Edition предлагается для модификаций Mini John Cooper Works, John Cooper Works Electric и Cooper S. Спецверсия получила несколько визуальных отличий от обычного трёхдверного хэтчбека. Кузов такой трёхдверки окрашен в красный цвет Chili Red и дополнен белой полосой со штрихами, которая проходит по капоту и по корме. Кроме того, в белом цвете выполнена крыша, корпуса наружных зеркал и наклейки на кузове – гоночный номер 52, как отсылка к автомобилю 1965 года.

Крыша также может быть панорамной, на задней стойке можно увидеть графику с надписью «1965». Особенному варианту положены оригинальные 18-дюймовые чёрные или двухцветные легкосплавные колёсные диски с «праздничными» ниппелями. Ещё хэтчбек имеет обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика, включая округлые накладки на колёсные арки и боковые юбки.

Ещё такой хэтчбек получил накладки на порогах с названием версии и информацию о ралли 1965 года на отдельных овальных наклейках, расположенных в торцах дверей. Интерьер Mini 1965 Victory Edition выполнен в традиционной цветовой палитре JCW. Он получил декор с отсылками к названию спецверсии, в том числе в нижней части рулевого колеса.

Особенная версия, созданная на базе Mini Cooper S, оснащена 2,0-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 204 л.с., а крутящий момент – 300 Нм. С места до «сотни» такой хэтчбек разгоняется за 6,6 секунды. У варианта Mini John Cooper Works 1965 Victory Edition отдача подросла до 231 л.с. и 380 Нм. Такой вариант набирает первую «сотню» за 6,1 секунды. «Победное» исполнение на базе Mini John Cooper Works Electric оснащается единственным электромотором, расположенном на передней оси, его мощность равна 258 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч «электричке» требуется 5,9 секунды. Ещё ему положена тяговая батарея ёмкостью 54,2 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 371 км (по циклу WLTP).

Цены различных вариантов спецверсии пока не раскрываются. Отметим, стандартный трёхдверный хэтчбек Mini Cooper S на домашнем рынке, в Великобритании, на сегодняшний день стоит 28 515 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,97 млн рублей по текущему курсу), за Mini John Cooper Works здесь просят не менее 33 530 фунтов стерлингов (около 3,49 млн рублей), а покупка модификации John Cooper Works Electric обойдётся в 34 905 фунтов стерлингов (около 3,64 млн рублей).