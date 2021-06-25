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  • Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

25.06.2021 130 0 0

В мае Audi Russia объявила о старте продаж нового Audi A3 в кузове Sedan и Sportback. А в июне в продаже в Ауди Центре Витебский появилась коллекция специальных фиксированных комплектаций Joy, Cosmo и Fun. Они созданы на основе стандартных вариантов Advance, Design и Sport соответственно.

 

Самые компактные представители линейки Audi впечатляют с первого взгляда: эффектный внешний вид моделей формируют оригинальная решетка радиатора с сотовой структурой, интегрированные воздухозаборники, стремительный силуэт и выразительные колесные арки, служащие отсылкой к легендарным Audi RS quattro.

Стремительный облик дополняют линии внешней отделки, цвета Audi exclusive и широкий выбор колесных дисков для создания персонализированного внешнего вида.

Новая приборная панель, центральная консоль с элегантным рычагом переключения передач и дизайн передних сидений подчеркивают передовые технические решения. Audi A3 предлагается с двумя видами кресел и 20 вариантами отделки, в том числе с обивкой экоматериалами. Идеальное цифровое пространство создается с помощью виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit plus 12,3", акустической системы Bang & Olufsen Premium с 15 динамиками, проекционного дисплея, а также беспроводного подключения Audi phone box и Audi smartphone interface.

Предлагаемые уже в стандартной комплектации светодиодные фары обеспечивают великолепную видимость. Опциональные светодиодные фары Audi Matrix превращают день в ночь. Интеллектуальная схема работы светодиодов в этих фарах помогает избежать ослепления водителей встречного и попутного транспорта. Привлекают внимание также уникальный световой рисунок Audi, динамические указатели поворотов и активная световая анимация Coming Home / Leaving home.

Безопасность превыше всего, поэтому новые Audi A3 обладают широким выбором опционального оснащения, среди которого система экстренного торможения Audi pre sense front, комплекс датчиков и сенсоров для максимальной безопасности движения Audi pre sense basic, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система автоматической парковки и камера кругового обзора. 

«За ярким обликом новых Audi A3 Sportback и Audi A3 Sedan стоит огромный опыт применения передовых технологий и множество прогрессивных решений, среди которых информационно-развлекательная система, светодиодная оптика и системы помощи водителю. Новое поколение Audi A3 создано для молодых взрослых — успешных миллениалов, ведущих активный образ жизни. Стильные версии Audi A3 точно будут эффектно смотреться на парковке возле модной летней террасы в центре города», – комментирует директор дилерского центра «Ауди Центр Витебский» Ирина Галактионова.

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