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  • Тридцать литров и бутылочку игристого: на АЗС предложили вернуть некрепкий алкоголь

Тридцать литров и бутылочку игристого: на АЗС предложили вернуть некрепкий алкоголь

16.05.2022 192 0 3

Нынешнее предложение касается столичных АЗС, но в случае, если оно найдёт поддержку, инициативу могут одобрить и на федеральном уровне.

 

К некрепкому алкоголю относят тот, градус которого не превышает 16,5%. Напомним, в Москве временно сняли ограничения на продажу на верандах, стадионах и в музеях соответствующих напитков (под условия попали пиво и вино). Из-за этого снова был поднят вопрос о том, чтобы разрешить торговлю слабоалкогольной продукцией на автомобильных заправках.

Напомним, продажа спиртных напитков на АЗС в России была запрещена в 2011 году. В течение последних нескольких лет инициаторы (причём и со стороны бизнеса, и со стороны законодателей) пытаются изменить эту норму. Свои предложения они аргументируют тем, что этот запрет не дал предполагаемого эффекта: количество «пьяных» ДТП не снизилось. Так, в 2010 году было зафиксировано около 11,8 тыс. таких аварий, а в 2015-ом их количество выросло до 16 тыс. Согласно статистике ГИБДД, в течение последних нескольких лет число таких аварий постепенно снижается; за 2021 год было зафиксировано 12 793 случая (на 17,7% меньше, чем годом ранее).

С очередным предложением разрешить продажу на АЗС слабого алкоголя на этот раз выступила пивоваренная компания AB InBev Efes (в её составе такие бренды как Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и другие). Как сообщает «Коммерсант», со своей инициативой представитель бизнеса обратился к мэру Москвы Сергею Собянину: пока речь идёт об эксперименте, который может распространиться на столичные автозаправки.

Согласно письму исполняющего обязанности президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева, возвращение слабоалкогольной продукции на автозаправки позволит дополнительно «поддержать бизнес в сложных условиях». Также он отметил, что ранее на реализацию пива в магазинах на АЗС приходилось около 10% от совокупных продаж. По прогнозам главы компании, объём пивного рынка РФ по итогам текущего года может сократиться на 4-5%. Кроме того, он пояснил, что на сегодняшний день пивоваренные компании уже столкнулись с проблемами с поставками сырья, материалов и продукции. Ещё он разъяснил, что небольшой прирост продаж в первом квартале (+3,7%, по данным Росстата) связан с увеличением закупок впрок до переписывания ценников в сторону повышения.

В своём обращении Ораз Дурдыев ссылается в том числе на мировую практику: так, продажа пива и вина на автозаправках полностью или частично разрешена, к примеру, в Дании, Латвии, Германии, Италии, Франции и Бельгии – в этих странах нет высокой аварийности по вине пьяных водителей. Предположительно, если эксперимент будет проведён на московских АЗС и его признают успешным, то подобная практика может распространиться на другие регионы страны.

Предложение поддержали и другие игроки рынка, в их числе директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев и президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Помимо этого, как сообщает издание, проведение эксперимента планируют поддержать в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), впрочем, здесь напомнили, что вопрос требует согласования с другими ведомствами.

Любопытно, что не все участники рынка поддерживают нынешнюю инициативу. Так, по мнению председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана, дополнительные послабления в торговле слабоалкогольными напитками в отдельном субъекте РФ могут дать «необоснованные преимущества работающим в регионе участникам рынка». Также он высказался о том, что сама тема реализации пива на АЗС «не так однозначна и противоречит в том числе кампаниям транснациональных производителей пива по борьбе с употреблением алкоголя за рулем». Очевидно, судьба этого предложения станет известна позже.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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