Новинки ×
  • Триумф аналогового дизайна: раскрыт интерьер суперкара Radford Lotus Type 62-2

Триумф аналогового дизайна: раскрыт интерьер суперкара Radford Lotus Type 62-2

11.11.2021 217 0 0

Британская компания H.Radford опубликовала снимки салона своей первой и пока единственной модели Type 62-2, построенной на базе относительно современного Lotus Evora, но при этом вдохновлённой гоночным спорткаром Lotus Type 62 из 60-х годов прошлого века.

 

H.Radford — это возрождённое стараниями гонщика Дженсона Баттона, телеведущего Анта Анстеда, дизайнера Марка Стаббса и предпринимателя Роджера Бехле кузовное ателье Harold Radford. Ателье было основано в 1948 году Гарольдом Рэдфордом и прославилось переделкой стоковых автомобилей для звёзд шоу-бизнеса, но прогорело в середине 70-х из-за резкого падения спроса на эксклюзивные машины. Сейчас такой спрос, наоборот, растёт как на дрожжах, а H.Radford теперь позиционируется как полноценный автопроизводитель.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В августе компания представила суперкар Lotus Type 62-2, построенный с использованием алюминиевого монокока и силового агрегата от Lotus Evora (к слову, эта модель уже снята с производства и уступила места более современному купе Emira), при этом у Type 62-2 новый, более жёсткий задний подрамник, к которому крепится задняя подвеска, полностью оригинальные наружные кузовные панели из углепластика и полностью новый интерьер, который разработчики до вчерашнего дня держали в тайне.

На опубликованных снимках представлено убранство самой мощной версии JPS (John Player Special), название которой отсылает к титульному табачному спонсору гоночной команды Lotus в 70-х. Эта версия снабжена 3,5-литровым бензиновым компрессорным V6, форсированным до 608 л.с. и состыкованным с 6-ступенчатой МКП (в виде опции предлагается 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями), которая через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением передаёт всю мощность на задние колёса. H.Radford планирует выпустить всего 12 экземпляров суперкара в исполнении JPS, тогда как общий тираж модели составит 62 экземпляра (предусмотрены также базовая версия Classic мощностью 436 л.с. и Gold Leaf мощностью 507 л.с.).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В строго двухместном салоне (исходная Evora имеет посадочную формулу 2+2), как видно, великолепно передан дух 60-х с его минимализмом в отделке и крупными блестящими тумблерами, при этом Type 62-2 не чурается современных технологий: он снабжён виртуальным, настраиваемым 6-дюймовым щитком приборов и тремя электронными зеркалами заднего вида (изображения с наружных камер транслируются на три дисплея).

Мультимедийной системы как таковой нет: её роль выполняет смартфон владельца, музыка с которого транслируется на штатную аудиосистему (5 громкоговорителей) через Bluetooth. Дверные карты отделаны «голым» карбоном, роль дверных ручек выполняют ремешки. Рычаг переключения передач не накрыт кожухом и нарочито демонстрирует механизм. Рядом с ним из углепластикового тоннеля торчит классический ручник. Но главное украшение салона — это прикреплённые к передней панели стрелочные часы и секундомер, разработанные специально для этой модели британской часовой фирмой Bremont и помещённые в массивные металлические корпуса.

H.Radford до сих пор не объявила ни цены, ни динамические характеристики трёх версий Type 62-2, но при этом подтверждает, что их производство начнётся в конце текущего года, а первые готовые экземпляры будут отгружены клиентам в следующем году.

спортивные авто суперкары новинки Radford Radford Type 62-2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания»... 755 0 0 11.11.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler Voyager IV То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а... 1723 1 1 10.11.2021
Статьи / Шины и диски Зимние шины MICHELIN: скучаем в удовольствие! Умиротворенное лицо водителя за рулем, словно после эталонного обеда в ресторане из Гида MICHELIN – редкость по нашим временам. Его обладатели – особая категория, у которой всегда все хорошо... 825 0 1 10.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31038 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26981 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, цветные салоны и зачатки автопилота за 1,5 миллиона: тест-драйв Haval Jolion В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную им... 16419 1 2 15.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings