Триумф аналогового дизайна: раскрыт интерьер суперкара Radford Lotus Type 62-2

Британская компания H.Radford опубликовала снимки салона своей первой и пока единственной модели Type 62-2, построенной на базе относительно современного Lotus Evora, но при этом вдохновлённой гоночным спорткаром Lotus Type 62 из 60-х годов прошлого века.

H.Radford — это возрождённое стараниями гонщика Дженсона Баттона, телеведущего Анта Анстеда, дизайнера Марка Стаббса и предпринимателя Роджера Бехле кузовное ателье Harold Radford. Ателье было основано в 1948 году Гарольдом Рэдфордом и прославилось переделкой стоковых автомобилей для звёзд шоу-бизнеса, но прогорело в середине 70-х из-за резкого падения спроса на эксклюзивные машины. Сейчас такой спрос, наоборот, растёт как на дрожжах, а H.Radford теперь позиционируется как полноценный автопроизводитель.

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В августе компания представила суперкар Lotus Type 62-2, построенный с использованием алюминиевого монокока и силового агрегата от Lotus Evora (к слову, эта модель уже снята с производства и уступила места более современному купе Emira), при этом у Type 62-2 новый, более жёсткий задний подрамник, к которому крепится задняя подвеска, полностью оригинальные наружные кузовные панели из углепластика и полностью новый интерьер, который разработчики до вчерашнего дня держали в тайне.



На опубликованных снимках представлено убранство самой мощной версии JPS (John Player Special), название которой отсылает к титульному табачному спонсору гоночной команды Lotus в 70-х. Эта версия снабжена 3,5-литровым бензиновым компрессорным V6, форсированным до 608 л.с. и состыкованным с 6-ступенчатой МКП (в виде опции предлагается 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями), которая через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением передаёт всю мощность на задние колёса. H.Radford планирует выпустить всего 12 экземпляров суперкара в исполнении JPS, тогда как общий тираж модели составит 62 экземпляра (предусмотрены также базовая версия Classic мощностью 436 л.с. и Gold Leaf мощностью 507 л.с.).



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В строго двухместном салоне (исходная Evora имеет посадочную формулу 2+2), как видно, великолепно передан дух 60-х с его минимализмом в отделке и крупными блестящими тумблерами, при этом Type 62-2 не чурается современных технологий: он снабжён виртуальным, настраиваемым 6-дюймовым щитком приборов и тремя электронными зеркалами заднего вида (изображения с наружных камер транслируются на три дисплея).



Мультимедийной системы как таковой нет: её роль выполняет смартфон владельца, музыка с которого транслируется на штатную аудиосистему (5 громкоговорителей) через Bluetooth. Дверные карты отделаны «голым» карбоном, роль дверных ручек выполняют ремешки. Рычаг переключения передач не накрыт кожухом и нарочито демонстрирует механизм. Рядом с ним из углепластикового тоннеля торчит классический ручник. Но главное украшение салона — это прикреплённые к передней панели стрелочные часы и секундомер, разработанные специально для этой модели британской часовой фирмой Bremont и помещённые в массивные металлические корпуса.



H.Radford до сих пор не объявила ни цены, ни динамические характеристики трёх версий Type 62-2, но при этом подтверждает, что их производство начнётся в конце текущего года, а первые готовые экземпляры будут отгружены клиентам в следующем году.

