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  • Цена жёсткости: кабриолет Aston Martin DB12 Volante оказался на 110 кг тяжелее купе

Цена жёсткости: кабриолет Aston Martin DB12 Volante оказался на 110 кг тяжелее купе

14.08.2023 128 0 0

Компания Aston Martin представила открытую версию Volante спорткара DB12 с посадочной формулой 2+2. Несмотря на алюминиевый кузов и «лёгкие опции», кабриолет получился очень тяжёлым: его снаряженная масса составляет 1898 кг против 1788 кг у купе.

Переднемоторные дорожные автомобили Aston Martin никогда не было особенно лёгким и технический прогресс, к сожалению, этого не исправил: в погоне за жёсткостью кузова и современной электроникой новый кабриолет в стандартной комплектации весит под две тонны, словно какой-нибудь гибридный кроссовер.

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Aston Martin DB12 в кузове купе дебютировал в мае этого года, его конструкция — это «революционная эволюция» предыдущей модели DB11. Революция в данном случае свелась к радикально улучшенным дизайну и качеству изготовления интерьера, современную электронику с функцией обновления «по воздуху» для Aston Martin DB12 поставляет компания Mercedes-Benz.

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Алюминиевый кузов купе со сменой поколений стал жёстче, но кабриолету DB12 Volante понадобилось дополнительное «железо», чтобы по характеру управляемости он максимально приблизился к купе: усилены точки крепления подвесок и силовая распорка над двигателем, жёсткость кузова на кручение получилась на 3,7% выше, чем у DB11 Volante. Под возросшую нагрузку и слегка изменившуюся развесовку перенастроены адаптивные амортизаторы всех колёс и задние пружины. 8-слойный мягкий складной верх позаимствован у модели прошлого поколения, его можно сложить за 14 с и разложить за 16 с на скорости до 50 км/ч. Объём багажника со сложенной крышей — 169 л, с разложенной — 206 л.

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Силовой агрегат у Aston Martin DB12 Volante такой же, как у купе: 4,0-литровый бензиновый битурбомотор Mercedes-AMG V8 (680 л.с., 800 Нм) работает в паре со смонтированным на задней оси 8-ступенчатым «автоматом» ZF, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. До 100 км/ч кабриолет разгоняется за 3,7 с (на 0,1 с медленнее, чем купе), максимальная скорость — 325 км/ч (у купе такая же).

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Снаряженная масса Aston Martin DB12 Volante в 1898 кг указана с учётом «лёгких опций» (карбон-керамические тормоза вместо стальных, углепластиковвые передние кресла) и без учёта «тяжёлых» (крутая аудиосистема Bowers & Wilkins). Выбор отделочных материалов, который у Aston Martin традиционно очень широк, на весе автомобиля практически никак не сказывается.

Продажи Aston Martin DB12 Volante начнутся в четвёртом квартале текущего года, в стандартном оснащении он будет стоить около 200 000 фунтов стерлингов.

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