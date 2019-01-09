Цены на АЗС выросли: компании отыгрывают увеличение НДС

Топливо подорожало в основном на заправках крупных нефтекомпаний. Прибавка составила примерно 50-80 копеек к каждому литру.

Крупные нефтяники начали поднимать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС: таким образом они пытаются отыграть повышение НДС (налога на добавленную стоимость) с 18 до 20%. Ранее в отрасли обещали, что в начале года розничные цены на горючее не вырастут более, чем на 1,7%.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в регионах, за время новогодних праздников автомобильное топливо прибавило в цене на заправках европейской части РФ и Урала. О подорожании рассказали в частности в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях.

Теперь цены на заправках крупных нефтяников сравнялись с ценниками у независимых АЗС. Это увеличивает конкурентоспособность последних, но, по факту, мало чем грозит первым: прибавка не настолько большая, чтобы вызвать недовольство водителей, к тому же о ней не раз предупреждали в конце прошлого года.

Свежих данных от Росстата пока нет. Напомним, средний ценник бензина марки Аи-92 по стране в предпоследнюю неделю декабря 2018 года составлял 41,48 руб. за литр, Аи-95 – 44,77 руб. за литр; «дизеля» – 46,66 руб. за литр. Подорожало топливо тогда только в четырёх регионах, заметнее всего в Новгородской и Калининградской областях (на 0,4% и 0,2% соответственно). В большинстве регионов цены остались на прежнем уровне или топливо в тот период подешевело. Наиболее ощутимо стоимость снизилась в Иркутске и Кызыле (на 1,2%).

Напомним, с 1 января в России акцизы на бензин и дизтопливо выросли в полтора раза, до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей за тонну соответственно. Однако заложить эту финансовую нагрузку в розничные цены на горючее правительство нефтяникам не разрешило. По расчётам властей увеличение ставок акцизов должно быть компенсировано различными специальными мерами, такими как «отрицательный акциз» (возврат части средств нефтепереработчикам за насыщение топливом внутреннего рынка).

Из-за того, что в декабре 2018-го на бирже были проданы рекордные объёмы топлива, рынок пока спокоен. Напомним, согласно новому соглашению нефтяников с правительством, предельные мелкооптовые цены на горючее должны сдерживаться в каждом регионе до конца марта 2019 года. После этого цены скорее всего вырастут, но в соответствии с уровнем инфляции (по ожиданиям – 5,5%).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в 2018 году в РФ повысилось качество топлива. Соответствующий вывод на основании исследований сделал Росстандарт. Доля нарушений в прошлом году снизилась до 9%, хотя ещё в 2015-ом она составляла 20%. Предположительно помогли новые «оборотные» штрафы: размер взыскания для АЗС, которая была поймана на торговле фальсификатом, зависит от объёма полученной выручки за предшествующий год. Это 1% при первом нарушении (но не менее 500 000 рублей) и 3% при повторном (не менее 2 млн рублей).