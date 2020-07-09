TuningExpoOnline: открыта первая в мире автомобильная онлайн-выставка

Выставка автомобилей в онлайн-формате стартовала 3 июля: каждый желающий из любой точки мира может посетить её, не выходя из дома.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции под запрет попали все массовые мероприятия, включая автомобильные. Большинство сфер с легкостью начали переходить в онлайн-формат, однако любители автомобильных выставок остались «голодными». Решением этой проблемы занялось агентство организации мероприятий DEXPOOnline.

За основу был взят формат просмотра в 360 градусов, используемый при создании виртуальной реальности. Попадая на выставку, посетитель может «гулять» от экспоната к экспонату. В ходе работы над проектом онлайн-выставки в агентстве поняли, чего не хватает посетителям на офлайн-мероприятиях. Так, они хотят иметь возможность пообщаться с владельцем экспоната, а также увидеть автомобиль изнутри – теперь всё это возможно.

Вход на онлайн-выставку TuningExpoOnline бесплатный, как и весь выкладываемый видеоконтент. При этом желающие могут заплатить за премиум-доступ (цена – 99 рублей): с ним можно посмотреть панорамы всех проектов, кроме того, он даёт возможность выиграть легендарный ВАЗ-2101, выпущенный в 1978 году.

Посетите и оцените первую в мире автомобильную онлайн-выставку TuningExpoOnline!

﻿​

