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  • Тяга к электричеству: Peugeot перейдёт на «зелёные» автомобили к 2030 году

Тяга к электричеству: Peugeot перейдёт на «зелёные» автомобили к 2030 году

07.12.2021 84 0 0

Правда, тут есть важное уточнение: речь идёт только о Европе, на других рынках новые модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания будут разрабатываться и после указанной даты.

 

Из-за последствий пандемии коронавируса прошлый год был сложным в том числе и для представителей автомобильного бизнеса. Но, несмотря на это, слияние двух крупных игроков этого рынка – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – прошло по плану. Первая информация о том, что концерны намерены объединиться, появилась ещё в конце октября 2019-го, а летом 2020 года было объявлено название нового альянса – Stellantis. Процесс слияния был официально полностью завершён в январе 2021-го. Теперь автогигант разрабатывает стратегии для развития своих многочисленных брендов. Теперь пришло время Peugeot.

На фото: Peugeot e-208

Дела у французской марки на основном для неё европейском рынке в течение последних лет шли весьма неплохо, конечно, череду «плюсов» в статистике подкорректировал «ковидный» 2020 год: по данным Carsalesbase, тогда старосветские дилеры реализовали 753 429 автомобилей бренда, что на 22,2% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году результаты у Peugeot снова подросли: за январь-октябрь этого года (более свежих данных пока нет) клиенты купили 619 293 шт., что на символический 1% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.

Ранее уже сообщалось, что все бренды Stellantis либо в ближайшем, либо в несколько отдалённом будущем станут полностью электрическими. Ранее некоторые из них уже объявили о сроках перехода исключительно на «зелёные» технологии. Так, DS намерена отказаться от машин с традиционными ДВС в 2026 году, Alfa Romeo в 2027-ом, а Opel начнёт выпускать только электрокары в 2028-ом. Стоит отметить, что этот срок значительно опережает план Евросоюза, согласно которому запрет на производство и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет введён в 2035 году.

На фото: Peugeot e-2008

Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на гендиректора Peugeot Линду Джексон, французская марка перейдёт исключительно на электротягу уже к концу текущего десятилетия, к 2030 году. Правда, здесь есть одно важное уточнение: эта стратегия касается пока только европейского рынка, это значит, что в других странах и после указанной даты будут по-прежнему разрабатывать новые Пежо с ДВС, выпускать их и продавать.

По словам главы Peugeot, компания будет постепенно переходить на электрокары, используя новые платформы – STLA Small, STLA Medium (на них будет базироваться большая часть европейских новинок; в первом случае максимальный запас хода составит до 500 км, во втором – до 700 км); а также STLA Large и рамную «тележку» STLA Frame (дальнобойность – до 800 км).

Следующим шагом на пути к «озеленению» Peugeot станет выпуск электрической версии хэтчбека 308: модель по плану должна появиться на рынке в 2023 году. Ещё компания выпустит полностью «батарейный» вариант кроссовера 3008 нового поколения, его производство наладят на заводе во Франции. Сейчас в легковой линейке марки числятся два электромобиля: e-208 и e-2008. Их стоимость на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартует с отметок 31 950 евро (эквивалентно примерно 2,67 млн рублей по текущему курсу) и 35 450 евро (около 2, 97 млн рублей) соответственно.

Как мы сообщали ранее, автогигант Stellantis потратит на развитие электромобилей 30 млрд евро. На эти деньги будет в том числе построено пять Гигафабрик в Европе и Северной Америке. На них будут выпускать батареи для электрокаров, совокупная мощность предприятий составит 260 ГВт*ч в год (речь идёт о суммарной ёмкости изготовленных аккумуляторов). Отметим, этот показатель на 20 ГВт*ч больше, чем заявленный для шести Гигафабрик концерна Volkswagen.

авторынок Европа бизнес Peugeot

 

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