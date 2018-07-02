В период с 16 по 30 июня текущего года ряд компаний повысили цены на свои автомобили.

02 Июл У 13 производителей менялись цены во второй половине июня

Получены результаты мониторинга цены новых легковых автомобилей, охватывавшего все бренды, официально представленные на рынке России. Они показали, что во второй половине прошлого месяца изменялись прайс-листы у 13 производителей.

У некоторых марок изменились ценники только у кроссоверов и внедорожников. Например, американский внедорожник Chevrolet Tahoe подорожал на 1,1 – 1,5%, тогда как у Cadillac повысились ценники внедорожника Escalade на 2,1 – 2,6%, за исключением комплектаций Luxury и Luxury ESV, стоимость которых осталась прежней.

Аналогичным образом поступил китайский производитель Zotye, поднявший цену кроссовера T600 с полуторалитровым 149-сильным двигателем на 2,2 – 2,4%. Отечественный внедорожник УАЗ Hunter в оснащении Классик с блокировкой дифференциала теперь стоит на 3,6% больше.

У Volkswagen кроссоверы сохранили прежние ценники, а вот пикап Amarok стал дороже сразу на 4,9 – 5,0%, а модель Caddy в стандартной и длиннобазной модификации подорожала на 0,1 – 3,9%.

Ранее мы публиковали результаты мониторинга цен новых легковых автомобилей за период с 16 мая по 15 июня 2018 года. Тогда цены менялись у 23 производителей.