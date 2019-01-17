У бывшего Saab появился новый скандальный владелец

У бывшего Saab появился новый скандальный владелец

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Шведская компания NEVS, созданная на «костях» обанкротившегося Сааба, обрела нового владельца. Контрольный пакет акций (51%) производителя электромобилей приобрёл китайский холдинг Evergrande Group.
 

Фирма NEVS (расшифровывается как National Electric Vehicle Sweden) впервые появилась в медиа-пространстве в 2012 году после приобретения ей остатков обанкротившейся компании Saab c целью возобновления производства автомобилей под шведской маркой. Три года, в сущности, ничего не происходило, но в 2015 году основным собственником NEVS стал международный промышленный холдинг NME (National Modern Energy) со штаб-квартирой в Гонконге, и дело как будто бы закрутилось. NEVS объявила о намерении создать полноценный модельный ряд электромобилей на базе платформы Phoenix, которую Saab начал разрабатывать уже постджиэмовскую эпоху, но первой в серию должна была пойти электрическая версия старого доброго среднеразмерного седана Saab 9-3, в основе которого лежит «тележка» Opel Vectra B родом из прошлого века. На поставку этой модели NEVS якобы заключила многомиллиардные контракты с китайской лизинговой компанией Panda New Energy, холдингом China Volant Industry Co. и сервисом DiDi Chuxing, поглотившим китайское подразделение Uber.

Летом 2017 года NEVS представила модернизированный седан 9-3 и кросс-универсал на его базе с иднексом 9-3X (на фото), однако когда эти машины пойдут в серию, пока неизвестно.

Летом 2017 года NEVS представила модернизированный седан 9-3 и кросс-универсал на его базе с иднексом 9-3X (на фото), однако когда эти машины пойдут в серию, пока неизвестно.

Между тем в феврале 2016-го авиастроительный холдинг Saab AB запретил компании NEVS использовать марку Saab, чем сильно расстроил инвесторов. Тем не менее в декабре 2017 года NEVS торжественно запустила в Тяньцзине завод мощностью 220 тысяч автомобилей в год с намерением начать к весне 2018-го полномасштабный выпуск седанов NEVS 9-3 EV, то есть переименованных Saab 9-3 EV. Однако из открытых источников нам не удалось найти информации о том, было что-нибудь выпущено на этом ультрасовременном предприятии или нет – по крайней мере в китайской статистике производства и продаж за первые три квартала прошлого года марка NEVS отсутствует… Зато летом прошлого года пресс-служба NEVS сообщила о начале строительства ещё одного завода мощностью 200 тысяч машин в год – на сей раз в Шанхае. И это при том, что на исторической родине – в шведском Тролльхеттане – у фирмы тоже есть завод, готовый «штамповать электрички» для европейского рынка.

Модернизированный седан NEVS 9-3

Модернизированный седан NEVS 9-3

И вот на этой неделе из штаба NEVS поступила новая победная реляция: контрольный пакет (51%) предприятия купила гонконгская компания Evergrande Health, входящая в китайский холдинг Evergrande Group, а 49% по-прежнему остались в собственности NME. Сумма сделки оценивается в 930 млн американских долларов. Сообщается, что теперь у NEVS есть достаточное количество денег для реализации всех своих амбициозных планов: компания хочет, ни много ни мало, стать мировым лидером в сфере экологически чистых автомобильных перевозок.

Evergrande Health известна тем, что владеет также третью акций основанного в США электромобильного стартапа Faraday Future, мечтавшего стать конкурентом Tesla, но кинутого на произвол судьбы без денег первым инвестором – китайской корпорацией LeEco. Падающее знамя подхватила гонконгская Evergrande Health, пообещав 2 млрд долларов на доведение до серийной кондиции 1050-сильного электрического кроссовера FF 91 (прототип был показан в начале 2017 года на выставке CES), но обещанных денег американцы опять не увидели: новые хозяева стали тянуть резину, желая довести Faraday Future до банкротства и выкупить затем целиком по дешёвке вместе со всеми наработками. Однако за Faraday Future вступилось американское правительство и незаконное поглощение удалось остановить: в начале января стало известно, что стороны конфликта пошли на мировую, пообещав друг другу работать честно…

В общем, интересный хозяин теперь у NEVS, многообещающий. Наша редакция будет по мере сил следить за развитием событий.

Авто и бизнес китайский автопром слияния и поглощения электромобили электромобиль NEVS Saab
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