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  • У кроссовера JAC JS6 в России появилась новая топ-версия: объявлены цены

У кроссовера JAC JS6 в России появилась новая топ-версия: объявлены цены

02.05.2024 125 0 0

Теперь модель представлена в трех комплектациях. Как и раньше, на нашем рынке китайский паркетник доступен с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой.

Кроссовер JAC JS6 (на родине он носит индекс QX) стартовал в России под конец 2022 года. Прежде пятидверка была доступна в двух версиях – Comfort и Luxury. В марте 2024-го местное представительство марки анонсировало третью, самую богатую комплектацию, ее назвали Flagship. Однако официально цена объявлена только сейчас. Вернее, цены. Но обо всем по порядку.

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Напомним, длина пятиместного паркетника равна 4605 мм, колесная база – 2720 мм. На российском рынке JAC JS6 предложен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 174 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Версия Flagship от прочих отличается расширенным комплексом электронных ассистентов. Так, только это исполнение имеет адаптивный круиз-контроль (в остальных комплектациях – обычный «круиз»), системы автоторможения, предупреждения о фронтальном столкновении и выезде из занимаемой полосы движения, систему мониторинга «слепых» зон, а также «интеллектуальный дистанционный выключатель света» (что бы это ни значило).

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Во всех комплектациях JAC JS6 есть «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Начиная с версии Luxury появляются светодиодная головная оптика, климат-контроль (в базе идет кондиционер), камеры кругового обзора (у самого дешевого паркетника – камера заднего вида), шторки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша.

В обновленном прайс-листе указаны цены на машины 2023 и 2024 годов выпуска, включая новую топ-версию. Но при этом, что любопытно, базовый кроссовер JAC JS6 на данный момент – только прошлогодний. Итого, рекомендованная цена начальной версии Comfort – 2 399 000 рублей (здесь и далее – без учета акций), за комплектацию Luxury просят 2 699 000 или 2 749 000 рублей (2023/2024 год соответственно), ну а JS6 в новом исполнении Flagship обойдется в 2 799 000 или 2 849 000 рублей.

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