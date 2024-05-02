У кроссовера JAC JS6 в России появилась новая топ-версия: объявлены цены

Кроссовер JAC JS6 (на родине он носит индекс QX) стартовал в России под конец 2022 года. Прежде пятидверка была доступна в двух версиях – Comfort и Luxury. В марте 2024-го местное представительство марки анонсировало третью, самую богатую комплектацию, ее назвали Flagship. Однако официально цена объявлена только сейчас. Вернее, цены. Но обо всем по порядку.
Напомним, длина пятиместного паркетника равна 4605 мм, колесная база – 2720 мм. На российском рынке JAC JS6 предложен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 174 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.
Версия Flagship от прочих отличается расширенным комплексом электронных ассистентов. Так, только это исполнение имеет адаптивный круиз-контроль (в остальных комплектациях – обычный «круиз»), системы автоторможения, предупреждения о фронтальном столкновении и выезде из занимаемой полосы движения, систему мониторинга «слепых» зон, а также «интеллектуальный дистанционный выключатель света» (что бы это ни значило).
Во всех комплектациях JAC JS6 есть «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Начиная с версии Luxury появляются светодиодная головная оптика, климат-контроль (в базе идет кондиционер), камеры кругового обзора (у самого дешевого паркетника – камера заднего вида), шторки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша.
В обновленном прайс-листе указаны цены на машины 2023 и 2024 годов выпуска, включая новую топ-версию. Но при этом, что любопытно, базовый кроссовер JAC JS6 на данный момент – только прошлогодний. Итого, рекомендованная цена начальной версии Comfort – 2 399 000 рублей (здесь и далее – без учета акций), за комплектацию Luxury просят 2 699 000 или 2 749 000 рублей (2023/2024 год соответственно), ну а JS6 в новом исполнении Flagship обойдется в 2 799 000 или 2 849 000 рублей.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться