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  • У брата Москвича появилась экономичная версия со своим дизайном

У брата Москвича появилась экономичная версия со своим дизайном

21.04.2023 86 0 0

Компания JAC, пара машин которой перевоплотилась в модели возрожденного отечественного бренда, представила гибридный паркетник.

До России чисто бензиновый кроссовер JAC длиной 4605 мм добрался совсем недавно, у нас он носит индекс JS6. А вот в Китае модель дебютировала еще в 2021 году, там она зовется QX. Теперь же производитель объявил о расширении гаммы на родине: к старту продаж готовится подзаряжаемый гибрид QX PHEV, его публичная премьера прошла в рамках Шанхайского автосалона. Любопытно, что «традиционный» SUV на домашнем рынке представлен под суббрендом Sehol, тогда как гибридную версию показали именно как JAC, да еще и с новой эмблемой компании. То есть не исключено, что марку Sehol в КНР скоро ликвидируют. Ну и напомним, что в РФ концерн JAC прославился еще и тем, что его модели стали донорами для возрожденного Москвича: компактный паркетник Москвич 3 – это JAC JS4/Sehol X4, а грядущий лифтбек Москвич 6 – JAC J7/Sehol Yao. Но вернемся к гибриду.

JAC QX PHEV и обычный Sehol QX, он же JAC JS6 в России
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JAC QX PHEV и обычный Sehol QX, он же JAC JS6 в России
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У новой версии свой дизайн. Так, JAC QX PHEV получил безрамочную радиаторную решетку и подретушированные бамперы, черные накладки на дверях дополнили хромированными вставками. Внутри переделали центральный тоннель: в частности, вместо отдельной сенсорной панели, отвечающей за управление «климатом», появился ряд физических кнопок. Вдобавок другими стали материалы отделки. В арсенале гибрида также значатся табло (экраны приборки и мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма каждый; аналогичные дисплеи положены и чисто бензиновому SUV), панорамный люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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Гибриду досталась установка на основе четырехцилиндрового «атмосферника» 1.5. Объявлено, что только на электротяге QX PHEV сможет проехать 110 км, а общая дальнобойность вместе с полным баком составит 1250 км (правда, в JAC не уточнили, по какому циклу рассчитаны показатели). И эта вся техническая информация на сегодня. Больше подробностей должно появиться ближе к дате выхода гибрида на рынок.

JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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«Традиционный» паркетник JAC оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 с отдачей 184 л.с. и 300 Нм (в России мотор выдает 174 л.с. и 280 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (в РФ кроссовер предложен только с 6DCT). Привод исключительно передний.

JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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JAC QX PHEV
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В Китае гибридный QX ждут в продаже до конца текущего года, о планах поставлять новую версию на экспорт компания пока не сообщала. У нас бензиновый кроссовер JAC JS6 сегодня стоит от 2 599 000 рублей.

Между тем упомянутый выше Москвич собирается представить в этом году еще один кроссовер: скорее всего, это опять же будет JAC, но не QX, а JAC S7/Sehol X7 (под родным брендом этот кроссовер в РФ уже не продают), либо Sehol X6 (к нам его раньше не привозили).

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