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  • Объявлены рублёвые цены JAC JS6: брат Москвича предложен в двух версиях, уже без «механики»

Объявлены рублёвые цены JAC JS6: брат Москвича предложен в двух версиях, уже без «механики»

01.12.2022 909 0 0

На нашем рынке новый китайский кроссовер доступен с единственной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 в сочетании с роботизированной коробкой.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник JS6 российское подразделение JAC получило еще в апреле, первый показ провели в августе (но он был не для всех: модель выставляли в Сочи в рамках дилерской конференции), а на прошлой неделе раскрыли состав комплектаций. Теперь же компания объявила цены, дилеры начали принимать заказы. Ну и еще JAC выпустил общедоступный презентационный видеоролик.

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Напомним, в Китае пятиместный кроссовер дебютировал в прошлом году, там его продают под суббрендом Sehol, на родине модель носит индекс QX (а кое-где это JAC Sei6 Pro). У паркетника агрессивные бамперы, двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, объединенные светящейся же полоской; ниже идут блоки основных фар), «парящая» крыша и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – уже привычное табло (то есть объединенные виртуальная «приборка» и сенсорный экран мультимедийной системы) и двухэтажный центральный тоннель.

Длина нашего JAC JS6 равна 4605 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2720 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок к Hyundai Tucson. Но паспортный дорожный просвет российского Джака – всего 160 мм. Объем багажника – 490 литров.

В России JS6 представлен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 174 л.с. и 280 Нм (на сайте марки указана мощность 180 л.с.; отдача в Китае – 184 л.с. и 300 Нм). Еще неделю назад для паркетника в РФ были заявлены две коробки – шестиступенчатая «механика» и шестиступенчатый же «робот» с двумя сцеплениями (6МКП есть и в ОТТС). Но в продажу JAC JS6 поступает исключительно с 6DCT (версию с «механикой» с сайта марки убрали). Привод же в любом случае только передний.

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Модель доступна в двух комплектациях. Версия Comfort – это галогеновые фары и диодные ДХО, «кожаный» салон, то самое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), подогрев передних кресел, кондиционер, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, круиз-контроль и камера заднего вида. В исполнении Luxury появляются полностью светодиодная головная оптика, панорамная крыша, электропривод двери багажника, климат-контроль, «память» настроек водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона, шторки безопасности, камера на 360° и система мониторинга «слепых» зон. JAC JS6 Comfort по прайсу стоит 2 599 000 рублей, версия Luxury – 2 799 000 рублей (без учета спецпредложений).

К слову, в российской гамме JAC новый паркетник заменит модель S7 – та уже исчезла с сайта марки. Не исключено, что позже «семерка» перевоплотится в новый Москвич, как это произошло с младшим кроссом JAC JS4: этот паркетник под именем Москвич 3 с ноября собирают на «Московском автомобильном заводе “Москвич”» (так теперь официально называется бывшее предприятие Renault Россия). А вот JS6 не должен войти в гамму возрожденного российского бренда – по крайней мере, в «предполагаемом модельном ряду» Москвича его не было.

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