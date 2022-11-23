Новый кроссовер JAC JS6 для России: раскрыты комплектации

На нашем рынке китайский паркетник предложат в двух версиях. Двигатель один, зато коробку можно будет выбрать.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник JS6 местный офис JAC получил еще в апреле. Первый российский показ провели в августе, но он был не для всех: кросс продемонстрировали в Сочи в рамках дилерской конференции, плюс его выставляли у концертного зала, где праздновала день рождения одна из радиостанций. Теперь же анонсирована всеобщая онлайн-презентация, она намечена на 1 декабря, вдобавок у модели появилась своя страница на российском сайте марки. Кстати, в конце октября JAC собирался запустить онлайн другую новинку – компактный кросс JS4. Но в последний момент всё отменили «по техническим причинам». Не исключено, что на такой шаг компания пошла, дабы не отвлекать внимания от кроссовера Москвич 3, который представляет собой JAC JS4 с другими эмблемами. Впрочем, презентация JS6 все же должна состояться, ведь этот SUV не входит в «предполагаемый модельный ряд» возрожденного Москвича.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В родном Китае пятиместный кроссовер JAC дебютировал в прошлом году, там его продают под суббрендом Sehol, на домашнем рынке модель носит индекс QX (а кое-где это JAC Sei6 Pro). У паркетника довольно броская внешность, ему достались агрессивные бамперы, двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, объединенные светящейся же полоской; ниже идут блоки основных фар), плюс «парящая» крыша и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – уже привычное табло (то есть объединенные виртуальная «приборка» и сенсорный экран мультимедийной системы) и двухэтажный центральный тоннель.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Длина JAC JS6 равна 4605 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2720 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» близок, например, к Hyundai Tucson. Но паспортный дорожный просвет российского Джака – всего 160 мм. Объем багажника – 490 литров.



В России JS6 будет доступен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5. На сайте марки указано, что мотор выдает 180 л.с. и 280 Нм (в ОТТС другая мощность – 174 л.с.; отдача в Китае – 184 л.с. и 300 Нм). Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

У российского кросса две комплектации. В арсенале базовой Comfort значатся галогеновые фары и диодные ДХО, «кожаный» салон, то самое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), подогрев передних кресел, кондиционер, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, круиз-контроль и камера заднего вида. Версия Luxury (она бывает только с 6DCT) – это полностью светодиодная головная оптика, панорамная крыша, электропривод двери багажника, климат-контроль, «память» настроек водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона, шторки безопасности и камера на 360°.



Цены пока не объявлены. К слову, в российской гамме JAC новый паркетник заменит модель S7 – та уже исчезла с сайта марки. Младшего кросса JAC JS4 на официальном сайте тоже нет, но до дилеров он все же добрался: в некоторых салонах цена начинается где-то с двух миллионов рублей (без учета скидок).