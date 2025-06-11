Новинки ×

У кроссовера Opel Grandland появилась полноприводная версия

11.06.2025 172 0 0

Речь идёт о полностью электрическом паркетнике, который оснастили 325-сильной двухмоторной силовой установкой.

Марка Opel и её британский аналог Vauxhall принадлежат автогиганту Stellantis. Кроссовер Grandland ещё с дополнительной литерой X в названии и с французской платформой EMP2 в основе дебютировал в 2017 году, а рестайлинг эта модель пережила в 2021-м (тогда же ушёл и «икс»). Как Kolesa.ru сообщал ранее, второе поколение этого паркетника было представлено весной прошлого года.

На фото: Opel Grandland AWD

Напомним, в основе «второго» Grandland лежит модульная платформа STLA Medium, которая является модернизированной версией «тележки» EMP2. Актуальный Grandland предлагается с двумя гибридными версиями с бензиновыми турбомоторами, привод – только передний. Базовая версия оснащается турботройкой объёмом 1,2 литра, работающей в тандеме с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями eDCT и встроенным в него 48-вольтовым «электродовеском». Совокупная отдача – 145 л.с.

Вариант подороже – это подзаряжаемый гибрид с турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, семиступенчатым преселективным «роботом» eDCT, электромотором и аккумулятором ёмкостью 17,9 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 87 км. Суммарная отдача этой силовой установки составляет 195 л.с.

Ещё у Grandland второго поколения изначально были полностью «зелёные» версии, но тоже только с передним приводом. Мощность единственного электромотора составляет 213 л.с., а батарей доступно две на выбор – ёмкостью либо 73, либо 82,2 кВт*ч. В первом случае максимальная дальнобойность на одной зарядке составляет 521 км, во втором – 583 км (при расчёте по циклу WLTP).

Теперь производитель рассекретил новую топовую версию электрического кроссовера Opel / Vauxhall Grandland. Такой вариант отличается за счёт «начинки»: ему положен полный привод и, соответственно, двухмоторная силовая установка. Так, на передней оси оставили прежний 213-сильный электродвигатель, а на задней расположили 112-сильный мотор. Совокупная отдача этой системы равна 325 л.с., максимальный крутящий момент – 509 Нм.

На разгон с места до «сотни» этому «полноприводнику» требуется 6,1 секунды. В состав системы входит также литий-ионный аккумулятор ёмкостью 73 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у Opel Grandland AWD составляет 501 км. При быстрой зарядке на пополнение батареи с 20 до 80% требуется менее 30 минут. Для такого кроссовера предусмотрены четыре ездовых режима: Normal, 4WD, Sport и Eco.

Визуально полноприводная версия отличается от других исполнений Opel Grandland за счёт новых затемнённых вставок на переднем и заднем бамперах, а также за счёт комплекта новых 20-дюймовых двухцветных колёсных дисков. Стоимость новой модификации в компании пока не раскрыли. Очевидно, что ценник Grandland AWD окажется выше, чем у актуальных переднеприводных «электричек». Так, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, за «младший» вариант сейчас просят не менее 50 950 евро (эквивалентно примерно 4,58 млн рублей по текущему курсу), а за дальнобойную версию – не менее 51 950 евро (около 4,67 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Opel Opel Grandland Vauxhall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом Выбрать машину на вторичном рынке всегда было непростой задачей: для этого нужно как минимум неплохо разбираться в технике. Часто увидеть признаки кузовного ремонта способен только профессио... 1572 0 0 09.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо Сколько раз приходилось слышать: «Да я только на половину шины на сплошную наехал, а мне штраф прилетел!». Или: «На секунду в банк забежал – а эвакуаторщик, нехороший человек, уже машину цеп... 395 8 0 09.06.2025
Статьи / Путешествия Винты, втулка, рок-н-ролл: маленькое путешествие в Ступино на GAC GS3 Почему бывает сложно выточить втулку? Что искали авантюристы в селе Троице-Лобаново? Как получилось, что в поселке Электровозстрой не построили ни одного электровоза? Где собираются ступинск... 316 1 2 08.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27991 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26928 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12569 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
17 Пилить нельзя спасать: опыт владения Mercedes-Benz W123
15 Седан Exlantix ES и кроссовер ET выходят на российский рынок, цены изв...
8 Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо
Новые комментарии
Change privacy settings