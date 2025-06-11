У кроссовера Opel Grandland появилась полноприводная версия

Марка Opel и её британский аналог Vauxhall принадлежат автогиганту Stellantis. Кроссовер Grandland ещё с дополнительной литерой X в названии и с французской платформой EMP2 в основе дебютировал в 2017 году, а рестайлинг эта модель пережила в 2021-м (тогда же ушёл и «икс»). Как Kolesa.ru сообщал ранее, второе поколение этого паркетника было представлено весной прошлого года.

На фото: Opel Grandland AWD

Напомним, в основе «второго» Grandland лежит модульная платформа STLA Medium, которая является модернизированной версией «тележки» EMP2. Актуальный Grandland предлагается с двумя гибридными версиями с бензиновыми турбомоторами, привод – только передний. Базовая версия оснащается турботройкой объёмом 1,2 литра, работающей в тандеме с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями eDCT и встроенным в него 48-вольтовым «электродовеском». Совокупная отдача – 145 л.с.

Вариант подороже – это подзаряжаемый гибрид с турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, семиступенчатым преселективным «роботом» eDCT, электромотором и аккумулятором ёмкостью 17,9 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 87 км. Суммарная отдача этой силовой установки составляет 195 л.с.

Ещё у Grandland второго поколения изначально были полностью «зелёные» версии, но тоже только с передним приводом. Мощность единственного электромотора составляет 213 л.с., а батарей доступно две на выбор – ёмкостью либо 73, либо 82,2 кВт*ч. В первом случае максимальная дальнобойность на одной зарядке составляет 521 км, во втором – 583 км (при расчёте по циклу WLTP).

Теперь производитель рассекретил новую топовую версию электрического кроссовера Opel / Vauxhall Grandland. Такой вариант отличается за счёт «начинки»: ему положен полный привод и, соответственно, двухмоторная силовая установка. Так, на передней оси оставили прежний 213-сильный электродвигатель, а на задней расположили 112-сильный мотор. Совокупная отдача этой системы равна 325 л.с., максимальный крутящий момент – 509 Нм.

На разгон с места до «сотни» этому «полноприводнику» требуется 6,1 секунды. В состав системы входит также литий-ионный аккумулятор ёмкостью 73 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у Opel Grandland AWD составляет 501 км. При быстрой зарядке на пополнение батареи с 20 до 80% требуется менее 30 минут. Для такого кроссовера предусмотрены четыре ездовых режима: Normal, 4WD, Sport и Eco.

Визуально полноприводная версия отличается от других исполнений Opel Grandland за счёт новых затемнённых вставок на переднем и заднем бамперах, а также за счёт комплекта новых 20-дюймовых двухцветных колёсных дисков. Стоимость новой модификации в компании пока не раскрыли. Очевидно, что ценник Grandland AWD окажется выше, чем у актуальных переднеприводных «электричек». Так, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, за «младший» вариант сейчас просят не менее 50 950 евро (эквивалентно примерно 4,58 млн рублей по текущему курсу), а за дальнобойную версию – не менее 51 950 евро (около 4,67 млн рублей).