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  • У кроссовера Subaru Solterra может появиться «заряженная» версия STI

У кроссовера Subaru Solterra может появиться «заряженная» версия STI

09.12.2024 192 0 0

Ожидается, что «горячий» вариант полностью электрического паркетника японской марки дебютирует в следующем году.

Subaru Solterra выступил в роли первой глобальной полностью «зелёной» модели японской марки. Этот SUV дебютировал в ноябре 2021 года, а его продажи начались в середине 2022-го. Напомним, у модели есть «близнец» – паркетник Toyota bZX4. При этом производство обоих кроссоверов, предназначенных для домашнего рынка, налажено на японском предприятии Toyota Motomachi.

На фото: Subaru Solterra

Своего первого обновления кроссовер Subaru Solterra ждал недолго – посвежевший вариант был представлен осенью прошлого года в рамках прошедшей в Токио выставки Japan Mobility Show. Напомним, в список обновок вошли: «сплюснутый» с двух сторон руль, иное отображение информация о заряде батареи на приборном щитке, увеличенный диапазон регулировок водительского кресла, пересмотренная система терморегуляции батареи, более широкий список электронных водительских ассистентов.

О том, что у Subaru Solterra может появиться «заряженная» версия с прибавкой в виде аббревиатуры STI (Subaru Tecnica International) к названию, в СМИ говорили уже давно, ведь японцы ещё в 2022-м презентовали соответствующий концепт. Ранее предполагалось, что серийный вариант появится к лету 2024 года. Теперь о новом сроке выпуска «горячего» электрического кроссовера сообщает сайт Best Car.

На фото: салон Subaru Solterra

По информации японского издания, кроссовер Solterra STI будет представлен в 2025 году. Ожидается, что новая версия появится одновременно с ещё раз обновлённой «обычной» моделью, которой могут внести изменения в основу модульной платформы e-TNGA (аналогичные поправки ждут и «близнеца» – Toyota bZX4).

Никакой официальной информации о технике пока нет. По предварительным данным, модификация с прибавкой STI к названию получит двухмоторную силовую установку, при этом её совокупная мощность окажется выше, чем у стандартной версии полноприводного кроссовера. Отметим, у нынешнего Subaru Solterra два электромотора выдают в общей сложности 218 л.с. (система также включает в себя тяговую батарею ёмкостью 71,4 кВт*ч). В издании отметили, что приоритетное внимание создатели варианта STI уделят улучшению управляемости «электрокроссовера».

На фото: «оспортивленная» версия Subaru Solterra STe (со стандартной техникой), представленная в Европе

Очевидно, что у Subaru Solterra STI будут свои особенности экстерьера, к примеру, визуально более агрессивный обвес по периметру кузова, комплект колёсных дисков иного оригинального дизайна и, конечно, набор соответствующих шильдиков. В салоне, вероятно, тоже можно будет увидеть эмблемы STI и, вероятно, иное – более спортивное – оформление, к примеру, контрастную прострочку.

Напомним, минувшей осенью стало известно о том, что кроссовер Subaru Crosstrek (ранее продавался с индексом XV) получил новую гибридную установку. В основу этой системы лёг 160-сильный двигатель Boxer объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с литий-ионной батареей на 1,1 кВт*ч, со стартер-генератором и тяговым электромотором (119,6 л.с.). Новинка представлена на домашнем рынке.

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