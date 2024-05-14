У кроссоверов Ford Equator и Equator Sport будет больше отличий после рестайлинга

Каждый паркетник получит собственное «лицо». А вот начинка по-прежнему общая, хотя и в плане техники, возможно, будут свои нюансы.

Большой трехрядный кроссовер Ford Equator дебютировал весной 2021-го, позже к нему присоединилась укороченная пятиместная версия с «фамилией» Sport. Изначально обе модели позиционировали в качестве «эксклюзивов» для Китая: их выпуск налажен на заводе СП Форда и местной компании JMC (Jiangling Motors Corporation). Впрочем, затем «короткий» паркетник Equator Sport стал по-настоящему глобальным – под именем Territory он появился в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Но рестайлинговый кросс первыми получат все-таки китайцы, причем его старший брат тоже вот-вот обновится: фото модернизированных машин внесли в базу Минпрома КНР. Отметим, для «просто» Ford Equator это уже вторая модернизация – первую (и более скромную) он пережил в прошлом году.

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В плане дизайна экстерьера паркетники и прежде не были стопроцентными клонами, однако скоро отличий станет больше. Так, каждому кроссоверу достанется оригинальная радиаторная решетка: у Ford Equator будут довольно массивные пластины, у «короткого» Equator Sport – овальные прорези. По-разному оформят и передний бампер. Новые фары – общие, при этом трехрядному SUV вдобавок заменят задние фонари. Интерьер еще не засвечен.



Обновленный пятиместный Ford Equator Sport 1 / 2 Обновленный пятиместный Ford Equator Sport 2 / 2

Длина Ford Equator увеличится на 15 мм до 4920 мм, а у Equator Sport этот показатель вырастет сразу на 55 мм до 4685 мм. Колесная база в обоих случаях останется прежней: 2865 мм у трехрядного кроссовера и 2726 мм у пятиместного.



После рестайлинга паркетники превратятся в подзаряжаемые гибриды PHEV, техника будет едина для обеих моделей. В состав установки войдут бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с., электродвигатель и батарея CATL (емкость еще не раскрыта). При этом «короткий» Ford Equator Sport точно сохранит чисто бензиновую версию со 170-сильной турбочетверкой 1.5. А вот в сертификате трехрядного обновленного Equator «традиционного» варианта нет – по крайней мере, пока. Прежний большой кросс имеет бензиновый турбомотор 2.0 (224 л.с.). Дореформенные SUV бывают только с передним приводом, для обновленных паркетников версии с 4WD тоже, вероятно, не предусмотрены.

Дореформенный трехрядный Ford Equator 1 / 6 Дореформенный трехрядный Ford Equator 2 / 6 Дореформенный трехрядный Ford Equator 3 / 6 Дореформенный пятиместный Ford Equator Sport 4 / 6 Дореформенный пятиместный Ford Equator Sport 5 / 6 Дореформенный пятиместный Ford Equator Sport 6 / 6

В Китае продажи рестайлинговых Ford Equator и Equator Sport стартуют позже в этом году. Следом аналогичные изменения в дизайне должен получить и глобальный паркетник Ford Territory.

