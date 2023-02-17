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  • Большой и непопулярный кроссовер Ford Equator получил порцию обновок

Большой и непопулярный кроссовер Ford Equator получил порцию обновок

17.02.2023 53 0 0

Несмотря на скромные результаты продаж Форд решил лишь слегка освежить трехрядный SUV. А еще у модели будет особая версия.

Кроссовер Ford Equator длиной 4905 мм дебютировал в 2021 году, его продают только в Китае, там же налажено производство, за выпуск отвечает СП Форда и местной компании JMC (Jiangling Motors Corporation). К слову, позже появился укороченный вариант со своим дизайном и приставкой Sport (4630 мм), причем тот паркетник стал глобальным: под видом нового Territory он представлен в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. У короткого кросса дела идут относительно неплохо, в прошлом году он обрел в Поднебесной свыше 23 600 владельцев. А вот «просто» Equator спросом не пользуется, итог 2022-го – чуть более 8600 единиц. Для сравнения, Volkswagen Teramont за тот же период там разошелся тиражом 68 300 экземпляров. Когда модель «не зашла», в Китае ей обычно проводят рестайлинг, зачастую – довольно масштабный. Однако Ford решил лишь освежить Экватор. Пока опубликовано несколько фирменных картинок, плюс есть фото минпрома. Полноценная презентация пройдет на следующей неделе.

Посвежевший Ford Equator
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Посвежевший Ford Equator
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Итак, модернизирована радиаторная решетка: у нее другой узор, плюс хромированные элементы теперь расположены непосредственно в ячейках (у решетки прежнего Equator «штрихи» находятся рядом с «сотами»). Еще подретуширована эмблема марки – блестящий «обод» стал тоньше. Ну и благодаря «сливу» китайского минпрома мы также знаем, что у Ford Equator появится особое исполнение, его фишки – черный декор спереди вместо хрома, почерневшие же рейлинги на крыше, колеса и наружные зеркала, а также оранжевые вставки по бокам.

Посвежевший Ford Equator, особая версия

Интерьер прежний, разве что поменяли материалы отделки. Дореформенный Ford Equator бывает пяти-, шести- или семиместным, но местные профильные медиа пишут, что в новом модельном году от варианта с салоном на шестерых отказались.

Посвежевший Ford Equator

Технику реформы не затронули. Кроссовер построен на переднеприводной платформе с поперечным расположением мотора. Под капотом – бензиновая «турбочетверка» 2.0 EcoBoost мощностью 224 л.с. (360 Нм), двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод Экватору не положен.

Дореформенный Ford Equator
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Дореформенный Ford Equator
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Дореформенный Ford Equator
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Дореформенный Ford Equator
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За большой кроссовер сейчас просят 24 500 – 32 000 долларов, посвежевший Equator вряд ли окажется сильно дороже. Между тем не исключено, что этот кросс Ford приглянется кому-нибудь из российских дилеров для поставок по схеме параллельного импорта.

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