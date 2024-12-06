У Mazda MX-5 Miata появилась юбилейная спецверсия

Выпуск двухдверки Mazda MX-5 был налажен в 1989 году, модель актуального четвёртого поколения появилась в 2014-м. Отметим, на американском рынке спорткар продаётся с прибавкой Miata к названию. Сейчас продажи модели здесь оставляют желать лучшего: за первую половину текущего года местные дилеры реализовали всего 4004 экземпляра, что более чем на четверть (на 27,4%) меньше, чем в январе-июне 2023-го.

На фото: Mazda MX-5 Miata

Теперь Mazda MX-5 Miata, представленная на американском рынке, добралась до 2025 модельного года. Одним из главных новшеств стало появление юбилейной спецверсии, приуроченной к 35-летию модели. Известно, что такая новинка будет представлена в следующем месяце, 24 января, в рамках специального мероприятия, которое пройдёт в Дейтоне. Пока что информации об особой серии немного: двухдверке обещаны красный цвет кузова Artisan, салон, отделанный коричневой кожей, а также оригинальный декор. Каким тиражом будет выпущен вариант 35th Anniversary Edition, пока не сообщается.

На фото: Mazda MX-5 Miata 2025 модельного года

Список остальных обновок Mazda MX-5 Miata к 2025 модельному году весьма скромен. Так, версии Grand Touring теперь пополнили палитру за счёт нового синего цвета кузова Deep Crystal Blue. Помимо этого модель снабдили новой системой рулевого управления с электроусилителем. У посвежевшей модели ценник стартовой версии Sport подрос на 345 долларов до 29 330 долларов (эквивалентно примерно 2,95 млн рублей по текущему курсу).

Тизер Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition

В список оснащения базовой двухдверки входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, мягкий верх чёрного цвета и декор из затемнённого металла. В салоне предусмотрено отделанное кожей рулевое колесо, информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, тачскрином диагональю 8,8 дюйма, а также акустическая система с шестью динамиками. В комплект водительских ассистентов вошли: интеллектуальный помощник при торможении, функция предупреждения о выезде с полосы движения, мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади.

Вариант Club получил 17-дюймовые колёсные диски, глянцево-чёрные декоративные элементы, амортизаторы Bilstein, подогрев сидений, обивка кресел с замшевыми вставками и аудиосистема премиум-класса Bose с девятью динамиками. За доплату доступны тормоза Brembo, колёсные диски BBS и спортивные сиденья Recaro. За модификацию 2025 модельного года с мягким верхом просят от 32 830 долларов (около 3,29 млн рублей), за вариант с жёсткой убираемой крышей – 40 650 долларов (около 4,07 млн рублей).

Топовой версии MX-5 Miata Grand Touring достался посвежевший интерьер с кожаными сиденьями и серебристыми вставками. Такой автомобиль имеет GPS-навигацию, климат-контроль, салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, систему автоматического переключения дальнего света фар на ближний, функцию распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль. Его стоимость стартует с отметки 34 630 долларов (примерно 3,45 млн рублей) за вариант с мягких верхом и 6МКП до 38 320 долларов (около 3,82 млн рублей) за исполнение с жёсткой крышей и 6АКП.

Модели по-прежнему положен только один вариант начинки – 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель, отдача которого составляет 184 л.с., а максимальный крутящий момент – 205 Нм.