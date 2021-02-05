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  • У премиального суббренда Great Wall скоро появится второй SUV кофейной серии: теперь попроще

У премиального суббренда Great Wall скоро появится второй SUV кофейной серии: теперь попроще

05.02.2021 159 0 0

Опубликованы фотографии еще одного нового паркетника марки Wey. Модель предложат в виде гибрида без возможности подзарядки от электросети. Появление «традиционных» версий исключать тоже нельзя. Скорее всего, на рынок новинка выйдет уже в этом году.

 

Премиальный бренд Wey в портфеле компании Great Wall появился в 2016-м. Стартовал он неплохо, однако затем спрос начал стремительно падать, вот и минувший год марка закончила в «минусе»: в Китае реализовано 78 500 машин, что на 22% меньше по сравнению с 2019-м. Спасать продажи призваны новые модели. Так, совсем недавно на рынок вышел внедорожник Tank 300, а в январе было объявлено о создании «кофейной» серии паркетников. Ее первенцем стал кроссовер Mocha длиной 4875 мм (кстати, лишь нам это имя режет слух, ведь слово обозначает кофе, то есть более привычный «мокка»), он должен добраться до дилеров в марте. Позже к нему присоединится младший SUV, его снимки и основные характеристики внесли в базу китайского минпрома.

Шильдик на багажной двери (он слева) гласит, что перед нами Macchiato. Впрочем, на фото есть и другие варианты (их расшифровать не удалось), так что имя еще может поменяться, хотя оно все же будет иметь отношение к кофе. Внешне паркетник перекликается с Mocha, младшая модель тоже получила крупную радиаторную решетку и узкую светодиодную оптику, также для нее предусмотрены контрастные вставки спереди. Но будет и версия с решеткой меньшего размера. А вот выдвижные ручки дверей, которые есть у Wey Mocha, Macchiato (пока будем называть его так) не достались.

Длина второго SUV «кофейного» семейства равна 4520 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1665 мм, колесная база – 2710 мм. Самым компактным в гамме Wey этот кросс не стал, модель VV5 меньше, ее длина составляет 4462 мм, расстояние между осями – 2680 мм.

Салон еще не засвечен. Mocha получил небольшой экран «приборки», ведь все основные показатели отображает проекционный дисплей, он же выполняет роль навигатора. Но компактному кроссу на правах более доступной модели вполне могла достаться «обычная» виртуальная «приборка».

Macchiato пока заявлен только в виде гибрида без возможности подзарядки от электросети. Кросс получил установку на основе «атмосферника» 1.5 (102 л.с.), по предварительной информации, совокупная отдача – 140 л.с., привод — лишь передний. Также не исключено, что у паркетника будут и «традиционные» версии.

Между тем специально для моделей «кофейной» серии была разработана «цифровая платформа» Coffee Intelligence. В частности, у Wey Mocha имеется автопилот третьего уровня (машина может сама передвигаться по трассе), работу которого обеспечивают чип Qualcomm 8155, множество датчиков и камер, лидар. Еще у старшего кросса есть 5G и V2X (кроссовер может обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями). Но вот перепало ли что-то из этого набора Macchiato – неизвестно.

Wey Mocha
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Wey Mocha
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Wey Mocha
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На родине продажи младшего SUV, вероятно, стартуют до конца текущего года. Осенью Great Wall планирует вывести марку Wey на европейский рынок, хотя, скорее всего, там сначала появится флагманский Mocha. К слову, китайский премиум был анонсирован и для России, но без указания сроков.

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