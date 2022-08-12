У вездехода Overland-E Gen2 заметно снизился запас хода, но стартовый ценник остался прежним

Ранее заявленная дальнобойность – 1207 км – будет только у автомобиля в топовом исполнении. Запас хода без подзарядки у базового «приключенческого спорткара» окажется более чем в 1,5 раза меньше – 724 км.

Стартап Overland-E был основан несколько нет назад, его возглавляет предприниматель Аррон Роудинг. Изначально компания занималась мелкосерийным выпуском багги на удлинённом шасси классического Volkswagen Beetle, однако позже решила создавать собственные спортивные электромобили. Результатом стал Gen2, представляющий собой нечто среднее между классическим родстером и багги.



На фото: Overland-E Gen2 в версии Explorer

Как ранее сообщал Kolesa.ru, в основе этого электрокара лежит спроектированная с нуля пространственная рама, при этом колёса находятся за пределами силового каркаса, но для безопасности закрыты массивными крыльями, соединяющими широкие пороги-ступеньки. У Gen2 нет дверей, но имеется прочная крыша, на которую можно установить дополнительный багажник.



Технические подробности Overland-E Gen2 по-прежнему полностью не раскрыты. Известно, что спорткар оснастят электрической силовой установкой, но её характеристики держатся в тайне; не раскрыта и ёмкость тягового аккумулятора. Изначально в компании пообещали автомобилю весьма внушительный запас хода на одной зарядке: 750 миль (или 1207 км), предполагалось, что этот показатель будет у всех версий Gen2.



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Внимание на то, что лишь у одного исполнения Overland-E Gen2 будет заявленный запас хода, обратил портал dr1ver.ru: британская компания изменила характеристики автомобилей на официальном сайте. Так, у варианта Explorer 750 дальнобойность будет равна обещанным ранее 1207 км. Помимо этого, на сайте представлены версии Explorer 450 и Monaco 450: у них максимальный запас хода составляет соответственно 450 миль (или 724 км).



На фото: Overland-E Gen2 в исполнении Monaco

У перечисленных версий на сайте появился в том числе и ценник, причём стартовая стоимость вездехода осталась прежней, несмотря на то, что запас хода оказался в 1,6 раза меньше предполагаемого показателя. Исполнение Explorer 450 можно купить за 120 000 долларов, вариант Monaco 450 обойдётся в 140 000 долларов, а цена версии Explorer 750 составляет 150 000 долларов. При этом исполнение Racing Spec на официальном сайте тоже есть, однако ни его запас хода, ни стоимость пока не рассекречены.



Напомним, рама оффроудной версии Explorer спроектирована с расчётом на большой багажник за водителем и единственным пассажиром. Он позволяет разместить пару полноразмерных запасных колёс с высокопрофильными внедорожными шинами. Максимальная грузоподъёмность у такого Overland-E Gen2 составляет 1500 кг. Как сообщалось ранее, салон варианта Explorer создан из водонепроницаемых и износостойких материалов, так что его можно мыть из шланга (как, к примеру, Ford Bronco), при этом у модели имеется и современная мультимедийная система.



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Начало производства в Великобритании намечено на июнь 2023 года. Кроме того, выпуск спорткаров, вероятно, наладят и в США, так как в компании предполагают, что он станет основным рынком сбыта для Overland-E Gen2. Действующие прототипы планируется показать в конце текущего года.

