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  • Overland-E Gen2: новый конкурент Caterham и Morgan с прицелом на бездорожье

Overland-E Gen2: новый конкурент Caterham и Morgan с прицелом на бездорожье

15.03.2022 47 0 0

Молодая британская компания Overland-E, находящаяся неподалёку от Бирмингема, анонсировала электрический приключенческий спорткар Gen2 с впечатляющим запасом хода свыше 1200 км. Производство начнётся в июне 2023 года.

 

Стартап Overland-E основал два года назад предприниматель и автолюбитель Аррон Роудинг. Начинала компания с мелкосерийного выпуска багги на удлинённом шасси классического VW Beetle, а теперь хочет попытать счастья на перспективном рынке спортивных электромобилей. Одним из источников финансирования Overland-E является международный венчурный фонд Pario Ventures, ранее вложившийся в такие известные нашим читателям стартапы, как Atlis Motor Vehicles, Rivian и Sono Motors.

Gen2 — это нечто среднее между классическим родстером и багги. В основе спорткара лежит спроектированная с нуля пространственная рама, колёса находятся за пределами силового каркаса, но закрыты для безопасности массивными крыльями, которые соединяют широкие пороги-ступеньки. Дверей у Gen2 нет, кабина будет продуваться всеми ветрами, зато есть прочная крыша, на которую можно установить дополнительный багажник.

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Ближайшим аналогом Overland-E Gen2 нам видится кроссовер Morgan Plus Four CX-T, но у Gen2 будет также дорожная версия Urban, которую можно рассматривать в качестве электрической альтернативы бензиновым родстерам Caterham. И всё-таки оффроудная версия Explorer — основная: рама спроектирована с расчётом на большой багажник за водителем и единственным пассажиром — можно разместить три полноразмерных запасных колеса на высокопрофильных «зубастых» шинах. Максимальная грузоподъёмность — 1500 кг. В передний бампер версии Explorer встроена лебёдка, а над ветровым стеклом установлена мощная светодиодная «люстра».

Салон версии Explorer изготовлен из водонепроницаемых и износостойких материалов, его можно мыть из шланга, но при этом есть полноценная мультимедийная система. Для дорожной версии будут предложены более изысканные и приятные на вид отделочные материалы.

Техническая начинка пока засекречена, известно лишь, что Overland-E Gen2 будет иметь электрическую силовую установку и впечатляющий запас хода на одной зарядке в 750 миль (1207 км), то есть ёмкость батареи должна быть не менее 100 кВт·ч.

К концу этого года Overland-E планирует показать действующие прототипы Gen2 Urban и Gen2 Explorer и тогда же, вероятно, будут объявлены технические характеристики и цены. Начало производства в Великобритании намечено на июнь 2023 года. На картинках есть и леворульные версии, так как одним из главных рынков сбыта станут США, там же планируется наладить локальное производство спорткаров Overland-E.

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