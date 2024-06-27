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УАЗ Патриот в кузове кросс-купе: каким он мог бы быть

27.06.2024 90 0 0

В последние годы большую популярность обрели автомобили повышенной проходимости с купеобразными кузовами — так называемые кросс-купе. При этом среди них нет ни одного настоящего рамного внедорожника. Мы представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль на базе отечественного УАЗ Патриот.

Российский внедорожник УАЗ Патриот производится с 2005 года, он является переработанной версией модели УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшегося с 2000 года. За свою продолжительную жизнь на конвейере  Патриот получил несколько обновлений, последнее существенное из которых произошло в 2016 году. Внедорожник изначально разработан с кузовом 5-дверный универсал, и за многие годы новых типов у него не появилось, за исключением разве что грузопассажирских модификаций. Мы же решили изобразить оригинальный вариант в стиле так называемых кросс-купе, которые пользуются хорошим спросом, в том числе и в России.

Рендер купеобразного УАЗ Патриот

Представленный на рендерах внедорожник получил немного увеличенный задний свес, чтобы слегка уравновесить сильно наклонённое заднее стекло. Крыша стала более низкой и лишилась массивных рейлингов. Передняя часть и фонари с целью экономии остались такими же, как у стандартного внедорожника, при этом нижняя часть крышки багажника полностью оригинальная: здесь теперь нет запасного колеса, а номерной знак расположился между фонарей под широкой декоративной горизонтальной вставкой, на которой также наклеено буквенное обозначение модели. Кроме того, внедорожник изображён в фирменном оранжевом цвете экспедиционной модификации.

Рендер купеобразного УАЗ Патриот

УАЗ Патриот предлагается с единственным мотором — это бензиновый «атмосферник» объёмом 2,7 литра мощностью 150 л.с. Двигатель комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач (ранее в гамме была также версия с «автоматом», и онлайн-журнал Kolesa.ru её протестировал в горах Азербайджана). Рекомендованная розничная цена базового Патриота составляет 1 700 000 рублей, версия с пакетом Limited оценивается в 1 960 000 рублей.

Стандартный УАЗ Патриот
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Стандартный УАЗ Патриот
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Стандартный УАЗ Патриот
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Между тем, несколько лет назад УАЗ Патриот появился в США, где планировались его продажи под другим брендом.

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