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  • УАЗ Патриот в США: мнение американцев о русском вездеходе за 26 000 долларов

УАЗ Патриот в США: мнение американцев о русском вездеходе за 26 000 долларов

25.11.2021 1423 0 2

В этом году впервые на одном из крупнейших мировых мотор-шоу в Лос-Анджелесе доминируют электромобили. Так что явление российского УАЗа иначе как вызовом электромобильности не назовешь! В авантюру решила пуститься американская компания Bremach, продвигающая наш Патриот в Штатах под названием Bremach 4x4 SUV.

 

Формально Bremach была основана в 1956 году в итальянском городке Варесе и занималась проектированием рам, полным приводом, трансмиссиями и в разные годы производила в штучном формате грузовики средней грузоподъемности, военные автомобили и пожарную технику.

Американское подразделение Bremach inc. основано в 2010 году в штате Невада, США, и ничем примечательным до последнего времени не отметилось. И вот спустя год после первого анонса Bremach inc. привезла в Лос-Анджелес два Патриота – стандартный и во внедорожном обвесе, оба с бензиновыми моторами ЗМЗ объемом 2,7 л и мощностью 150 л.с. и шестиступенчатыми автоматами.   

Нам удалось пообщаться на стенде с представителями Bremach inc. Знают ли они о военных корнях УАЗиков? Бесспорно, но стараются об этом не упоминать, чтобы избежать ассоциаций автоматом Калашникова. Надежным, но грубоватым и не самым точным оружием. С маркетингом у Bremach вообще все в порядке. На сайте компании висит лаконичный и весьма толковый пресс-кит (который бы не испортил и официальный сайт Ульяновского автозавода), а представитель Bremach не скупится на эпитеты и декларирует гарантию на «лучшую российскую инженерию» – силовой агрегат («разработка Porsche») и трансмиссию – в 10 лет или 120 тысяч миль!

Кто же будет покупать Bremach 4x4 SUV за 26 405 долларов, в которые машина оценена в США? Формально конкурентами выступают рамники Toyota 4Runner, Ford Bronco и Jeep Wrangler. Количество настоящих «проходимцев» тает на глазах, так что шансы УАЗа на успех гипотетически растут. По факту УАЗу не хватает очень и очень многого оборудования, чтобы на равных тягаться с именитыми соперниками. Добрая половина из тех посетителей салона, кто пощупал машину, сетовали на отсутствие светодиодных фар и задних фонарей, хотели бы люк с электроприводом, качественную отделку и т.п.

Но есть и другая категория покупателей. Кое-кто готов взять машину ради подвески, провести апгрейд на свой вкус и бюджет, а остальное их мало волнует. И ведь таких людей немало! В настоящее время Bremach бронирует 4x4 SUV за депозит в 100 долларов, и клиенты уже оставили предварительных заказов ни много ни мало на 3,8 миллиона долларов. Если дела у Bremach пойдут в гору, то в США приедет и пикап, оцененный в 27 900 долларов, в планах также версия с мотором V8. 

внедорожник Россия США Лос-Анджелес

 

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