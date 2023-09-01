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УАЗ запускает в производство юбилейную версию СГР

01.09.2023 82 1 0

УАЗ запускает в производство лимитированную версию СГР для истинных ценителей, созданную в ознаменование 65-летия оригинальной модели.

Ульяновская компания анонсирует старт производства особой версии СГР, разработанной в честь юбилея классического УАЗ-450 образца 1958 года. Дань памяти первой самостоятельной серийной модели автозавода, новое исполнение «Буханки» – яркое продолжение насыщенной истории уникального по своим качествам автомобиля. Родоначальник класса фургонов повышенной проходимости, он сохранил исходную концепцию и приумножил достоинства, возведя в степень представления об универсальности, неприхотливости, внедорожных возможностях. И с момента появления на свет продолжает оставаться востребованным на отечественном и зарубежных рынках.

Индивидуальность экстерьеру юбилейной серии СГР придает эффектный цвет кузова – автомобиль доступен исключительно в желтом или зеленом «Рапторе». Эстетику интерьера дополняет белая двойная прострочка сидений, тогда как степень практичности салона повышают износостойкая контрастная обивка кресел с водоотталкивающей пропиткой и настил пола с противоскользящим покрытием.

Силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защита рулевых тяг, лебедка и оффроудные шины Maxxis AT980 размерностью 225/75R16 ощутимо расширяют внедорожный потенциал модели. Тем же целям служат легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне в задней части автомобиля. Все оборудование установлено на заводе, сертифицировано и не требует отдельной регистрации в органах ГИБДД.

Отличительными особенностями модели также являются аккумулятор повышенной емкости и выведенные на раму сапуны мостов. В список оснащения входят подогрев передних сидений и опциональная принудительная блокировка дифференциала «Спрут Авто».

Всего планируется выпустить 120 экземпляров автомобиля – принадлежность к лимитированной версии подтверждает шильдик «65 лет» на левой боковине кузова. Стоимость юбилейной серии СГР составляет 1 625 000 рублей.

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1 комментарий
01.09.2023 15:38
4qwerty

лимитированную версию СГР для истинных ценителей

Стоимость юбилейной серии СГР составляет 1 625 000 рублей.

Таких ценителей надо от общества изолировать

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