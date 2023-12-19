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  • Улучшенный и дополненный «турист»: McLaren GTS пришёл на смену модели GT

Улучшенный и дополненный «турист»: McLaren GTS пришёл на смену модели GT

19.12.2023 71 0 0

Компания McLaren обновила свою младшую модель GT и присвоила ей индекс GTS: в результате модернизации суперкар стал чуть мощнее и проворнее, сохранив при этом высочайший для класса суперкаров уровень комфорта и практичности: объём багажных отделений по-прежнему составляет 570 л.

McLaren GT дебютировал в 2019 году как первая в истории британской компании модель, ориентированная главным образом на повседневную езду и путешествия, а не на выжимание всех соков из машины и водителя на гоночном треке или извилистом загородном серпантине. McLaren GTS — это, по сути, рестайлинговая версия McLaren GT: концепция среднемоторного суперакара на каждый день сохранена, но многие характеристики стали лучше. Например, увеличить дорожный просвет со стандартных 110 мм до 130 мм теперь можно всего за четыре секунды вместо прежних восьми с лишним секунд, преодоление крупных неровностей будет занимать меньше времени.

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Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами Monroe прежняя (для неё доступны три режима работы — Comfort, Sport и Track), а вот электрогидравлический усилитель руля перенастроен и теперь даёт водителю лучшую обратную связь на всех скоростях без ущерба комфорту — более нервным рулевое управление не стало. В стандартную комплектацию входят карбон-керамические тормоза: диаметр передних дисков — 390 мм (6-поршневые суппорты), задних — 380 мм (4-поршневые суппорты). Размерность штатных шин Pirelli P Zero — 225/35 R 20 спереди и 295/30 R 21 сзади.

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Внешность суперкара практически не изменилась, но есть ряд точечных улучшений: увеличены воздухозаборники в переднем бампере, воздухозаборники двигателя на задних крыльях теперь расположены выше, каркас крыши выполнен из переработанного карбона (для прозрачной секции можно заказать электрохромное покрытие), обновлён дизайн колёсных дисков, многие элементы внешнего оперения за доплату могут быть выполнены из углепластика. Салон — прежний, но с новой, более широкой палитрой отделочных материалов, здесь теперь тоже многие элементы можно «закатать в карбон». Объём основного багажника над двигателем не изменился — 420 л, объём переднего багажника тоже не изменился — 150 л, итого в сумме выходит 570 л для сумок — этого вполне достаточно для длительного путешествия двух человек.

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Мощность 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» V8M840TE увеличена с 620 до 635 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 630 Нм. Коробка передач прежняя — 7-ступенчатый «робот» SSG с двумя сцеплениями, но у неё появились два дополнительных режима работы — Sport и Track, ведущие колёса — задние. До 100 км/ч McLaren GTS разгоняется за 3,2 с, до 200 км/ч — за 8,9 с, максимальная скорость — 326 км/ч. Габаритная длина автомобиля — 4683 мм, ширина — 2045 мм, высота — 1213 мм, колёсная база — 2675 мм. Снаряженная масса — 1520 кг, сухая масса — 1466 кг, объём топливного бака — 72 л.

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Цена McLaren GTS пока не объявлена, но она будет повыше, чем у уходящего McLaren GT, который в Великобритании стоит от 167 560 фунтов стерлингов. Поставки модели GTS клиентам начнутся в следующем году.

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