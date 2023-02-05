Уникальная выставка российской гоночной индустрии состоится в Москве

С 31 марта по 2 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет уникальная выставка, посвященная миру гонок и всему, что с ними связано. Любителей максимальной скорости и драйва ждет путешествие в прошлое и знакомство с будущим индустрии!

Российский гоночный мир



На выставке Motorsport Expo представляют свои достижения топовые гонщики и команды, организаторы гоночных серий, руководители технических центров и автодромов, а также производители и дилеры техники, экипировки и сопутствующих товаров. Выставка Motorsport Expo — возможность для каждого прикоснуться к авто- и мотоспорту, пройти за кулисы гоночного мира, куда не попадешь в другое время.

Наследие прошлого и взгляд в будущее

В рамках выставки Motorsport Expo 2023 представят редкие гоночные автомобили прошлых эпох — экспонаты музеев и частных коллекционеров, некоторые из которых никогда ранее не представляли своих машин.

На выставке Motorsport Expo собирают все актуальные модели гоночной техники разных видов: от монструозного KAMAZ до экспериментальных электромотоциклов.

Мир техники для активного отдыха

Выставка Motorsport Expo пройдет с масштабными выставками техники и активного отдыха: «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв» — мотоциклы, велосипеды, электротранспорт от российских производителей представят совместно с быстрейшей техникой!

Больше информации о выставке — на официальном сайте

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