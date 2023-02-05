Уникальная выставка российской гоночной индустрии состоится в Москве

Российский гоночный мир
На выставке Motorsport Expo представляют свои достижения топовые гонщики и команды, организаторы гоночных серий, руководители технических центров и автодромов, а также производители и дилеры техники, экипировки и сопутствующих товаров. Выставка Motorsport Expo — возможность для каждого прикоснуться к авто- и мотоспорту, пройти за кулисы гоночного мира, куда не попадешь в другое время.
Наследие прошлого и взгляд в будущее
В рамках выставки Motorsport Expo 2023 представят редкие гоночные автомобили прошлых эпох — экспонаты музеев и частных коллекционеров, некоторые из которых никогда ранее не представляли своих машин.
На выставке Motorsport Expo собирают все актуальные модели гоночной техники разных видов: от монструозного KAMAZ до экспериментальных электромотоциклов.
Мир техники для активного отдыха
Выставка Motorsport Expo пройдет с масштабными выставками техники и активного отдыха: «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв» — мотоциклы, велосипеды, электротранспорт от российских производителей представят совместно с быстрейшей техникой!
Больше информации о выставке — на официальном сайте
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