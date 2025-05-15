Уникальный хот-хэтч Nissan Micra 350SR с V6 вернулся к жизни в виде заводского рестомода

Британский филиал компании Nissan стряхнул пыль со стоявшего в запаснике среднемоторного хот-хэтча Nissan Micra 350SR, обновил ему дизайн и выпустил на гоночную трассу.

Nissan Micra 350SR — это промо-проект, изначально сделанный в 2005 году при поддержке компании RML (разрабатывает и выпускает мелкосерийные дорожные и гоночные автомобили) на базе Микры третьего поколения K12. Кузов стандартной Микры 2002 года выпуска был полностью выпотрошен, усилен и модифицирован под установку в задней части салона 3,5-литрового бензинового V6 от кроссовера Nissan Murano, причём этот двигатель тоже модифицировали: прикрутили к нему головки блока от Nissan 350Z c распредвалами от Nismo и поколдовали с электронным блоком управления, чтобы получить на выходе около 300 л.с. Вся мощность передаётся на заднике колёса через 6-ступенчатую МКП. Весит автомобильчик порядка 1200 кг.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В период с 2005 по 2008 года Nissan Micra 350SR активно использовался в различных мероприятиях и для журналистских тест-драйвов, причём по мере накопления замечаний в конструкцию вносились точечные изменения, чтобы сделать короткобазный стреднемоторный хот-хэтч более послушным и лёгким в управлении. Решив все поставленные рекламно-развлекательные задачи, Nissan Micra 350SR отправился в архив, а вчера вернулся в виде заводского рестомода.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Британский филиал Nissan попросил европейский центр дизайна Nissan Design Europe в Паддингтоне (район Лондона) освежить облик Nissan Micra 350SR, что и было исполнено. Возвращение Nissan Micra 350SR приурочено к скорому дебюту новой, полностью электрической Микры шестого поколения (это будет клон нового Renault 5) и одновременно к 23-летию Микры K12, что выпускалась в период с 2002 по 2010 год.

1 / 2 2 / 2

Число 23 вдобавок созвучно имени Nissan на японском языке («ни» означает 2, «сан» — 3) и является одним из символов успеха гоночного подразделения Nismo. В новой ливрее Nissan Micra 350SR число 23 отображено в виде орнамента из палочек =III, их форма вдохновлена задними фонарями спорткара Nissan 300ZX, причём обещано, что такой орнамент будет использоваться в отделке новых серийных Micra и Leaf.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Специалисты Nissan Design Europe также снабдили хот-хэтч Micra 350SR новыми фарами со светодиодными ободками в стиле грядущей серийной Микры шестого поколения, обновили все вентиляционные решётки на передке и покрасили их чёрный глянцевый цвет, отреставрировали 18-дюймовые колёса от Nissan 350Z — они теперь тоже окрашены в чёрный глянцевый цвет, но ободки для контраста окрашены в синий.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В салоне установлены новые гоночные ковши, новая аудиосистема и 9-дюймовый мультимедийный экран на центральной консоли, поддерживающий смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Техническая начинка осталась прежней, но, конечно, заменены все расходники и проведена тщательная регулировка всех систем.

В обновлённом виде Nissan Micra 350SR будет делать то же, что и раньше: участвовать в различных промо-мероприятиях, избранным журналистам и блогерам дадут покататься ради эффектных репортажей.

Nissan Micra шестого поколения

Добавим, что серийная Micra шестого поколения, засвеченная в марте этого года, будет полностью рассекречена позже в этом году, её дизайн также разработан студией Nissan Design Europe в Паддингтоне, но выпускаться новая Микра будет не в британском Сандерленде, где делали Микру K12, а на заводе Renault во французском Дуэ.