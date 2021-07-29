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Уникальный «внедорожный» BMW Z4 M Coupe выставлен на продажу

29.07.2021 101 0 0

Купе выпуска 2007 года в прошлом году было превращено в кроссовер, но теперь его владелец «наигрался» и готов расстаться с машиной — её можно купить на американском онлайн-аукционе Bring a Trailer.

 

Законодателем жанра кросс-купе можно назвать фирму Porsche, которая в 80-х выпустила культовый полноприводный суперкар 959. Сегодня этот жанр (не путать с массовыми купеобразными кроссоверами вроде Renault Arkana) вновь на слуху и в центре внимания опять Porsche: появилось много оффроудных конверсий на тему Porsche 911 (мы рассказывали о Syberia RS и RUF Rodeo), и даже сама фирма Porsche, по слухам, готовит стоковое кросс-купе на базе модели поколения 992.

Компания BMW делать кроссоверы из своих спорткаров вроде как пока не собирается, хотя в 2004 году она придумала концепт ICE, эдакий гибрид Х6 и Z4 Coupe, но в серию такая машина не пошла. Современный Z4 поколения G29 вообще не имеет версии с несъёмной крышей, так что прямого аналога купе Porsche 911 в линейке баварской марки сейчас нет. Неназванный автор представленной в настоящей заметке конверсии взял за исходник изрядно потрёпанное купе поколения E86, выпущенное в 2007 году. В 2009 году машина побывала в аварии, пробег скручен, так что 150 374 мили (242 003 км) на одометре — это лишь часть её жизни, но выглядит купе прилично, а объём переделок впечатляет.

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Конверсия в стиле сафари потребовала радикальной переделки подвески: дорожный просвет увеличен, колея расширена, установлены более энергоёмкие пружины и регулируемые амортизаторы, элементы металлической защиты под днищем. 17-дюймовыми колёса Black Rhino обуты во вседорожные шины Toyo Open Country A/T формата 235/65.

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В кузове, окрашенном в чёрный матовый цвет, увеличены колёсные арки, установлена светодиодная «люстра» на крыше и четыре светодиодных прожектора над фирменными ноздрями-почками. Багажник приспособлен для перевозки двух полноразмерных запасок, ради чего пришлось инсталлировать в него металлический короб и выпилить большое отверстие в заглушке вместо стекла багажной двери.

Силовой агрегат стоковый: 3,2-литровая бензиновая рядная «шестёрка» S54 (335 л.с., 355 Нм) состыкована с 6-ступенчатой «механикой», которая через самоблокирующийся дифференциал передаёт всю мощность на задние колёса. Изменений в салоне нет, выглядит он довольно опрятно.

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Продавец уверяет, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и прошёл необходимое обслуживание — садись и езжай. Но у покупателей конверсия, несмотря на несколько восторженных комментариев к лоту на сайте Bring a Trailer, большого энтузиазма не вызывает — видимо, сказывается мутная история машины, да и качество исполнения не везде ровное, на уровне гаражного тюнинга.

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На момент нашей публикации максимальная ставка на эту машину составляла 15 тысяч долларов, но до окончания торгов есть ещё пять дней — посмотрим, какой будет итоговая цена. Автомобиль выставлен на продажу без резерва, так что в любом случае найдёт нового владельца.

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