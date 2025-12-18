Unimog, который смог стать роскошным: спецверсия к 80-летию легендарного грузовика

Легендарный внедорожный грузовик Unimog будет в следующем году отмечать 80-летие. По такому случаю изготовлен «самый роскошный в истории» Unimog U 4023 с двойной кабиной, более мощным двигателем и различными эффектными деталями оснащения.

Официальная летопись Unimog ведётся с 20 ноября 1946 года, когда миру было явлено его название, расшифровывающееся как Universal-Motor-Gerät, при этом разработка грузовичка началась раньше, а в производство он пошёл позже — даты этих событий, что называется, гуляют, так что проще вести отсчёт от наименования. Вместе с Унимогом будет праздновать день рождения и всё подразделение Mercedes-Benz Special Trucks, которое сегодня помимо двух серий Унимогов выпускает мусоровозы eEconic и тягачи-тяжеловесы Zetros.

Юбилейный Unimog U 4023, разработанный совместно с компанией Hellgeth Engineering (это постоянный партнёр Mercedes-Benz Special Trucks), представлен заранее, потому что в следующем году он будет передан неназванному клиенту, который в свою очередь устроит этому уникальному Унимогу всесторонние испытания. По их результатам может быть принято решение о мелкосерийном выпуске таких вот роскошных Унимогов.

Как видно по фотографиям, грузовик получил эффектный widebody-обвес из металла и пластика, короткую грузовую площадку с защитной дугой, камеры вместо зеркал (картинки с них транслируются на огромные мониторы в салоне, прикрученные к передним стойкам кабины), дополнительные фары по краям передка, светодиодную «люстру» на крыше кабины и 20-дюймовые колёса с бедлоками.

Кабину с четырьмя креслами повышенной комфортности обили двухцветной стёганой кожей и снабдили новой светодиодной подсветкой. Вставки из стёганой кожи можно увидеть также на потолке и на полу, словно это какой-нибудь Brabus — ясно, что в грязь с таким декором лучше не соваться и использовать недюжинный внедорожный потенциал грузовика только на сухом грунте.

Стандартный для Unimog U 4023 четырёхцилиндровый 5,1-литровый турбодизель OM 934 (231 л.с., 900 Нм) заменён более мощным и тяговитым 7,7-литровым шестицилиндровым OM 936 на 300 л.с. и 1200 Нм, под который перенастроили трансмиссию. Динамические характеристики, вероятно, улучшились, но пресс-служба Daimler Truck их не приводит. Максимальная скорость стандартного Unimog U 4023 ограничена на отметке 89 км/ч.

Цена роскошного Унимого тоже не раскрыта, но с учётом цены стокового U 4023 и объёма переделок рискнём предположить, что стоимость проекта находится в районе полумиллиона евро.