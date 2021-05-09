Позавчера были опубликованы первые официальные тизеры будущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть корейский универсал.

Седан G70 производится с 2017 года, а в прошлом году модель получила заметное обновление, в ходе которого появилась совершенно новая передняя часть с крупной решёткой радиатора и «двухэтажными» фарами в стиле других новинок Genesis. В скором времени компанию ему составит так называемый Shooting Brake – так сейчас называют универсалы со спортивным силуэтом.

Шпионские фотографии тестовых экземпляров универсала, замеченного во время дорожных испытаний, начали появляться достаточно давно, однако на них задняя часть кузова была скрыта под толстым слоем камуфляжа. Однако теперь у нас в распоряжении официальные тизеры, на которых виден оригинальный дизайн универсала с широкими С-стойками и начинающимся сразу за ними выпуклым задним окном. Таким образом, Genesis G70 Shooting Brake станет чуть ли не единственным современным универсалом, не имеющим окошек за задними дверьми (их проёмы практически идентичны седановским, однако подоконная линия в задней части будет менее восходящей). Фонари, судя по имеющимся фотографиям, позаимствуют у седана, при этом к ним добавятся ещё небольшие элементы светотехники, которые расположатся на покатой крышке багажника.

Моторную гамму универсал наверняка частично или полностью разделит с седаном, который на домашнем рынке предлагается с тремя вариантами двигателей. Базовым из них является бензиновый 252-сильный 2.0 T-GDI, есть также 370-сильный V6 3.3 T-GDI и дизельный 2.2 e-VGT (202 л.с.). привод может быть задним или полным, коробка передач для всех версий – 8-ступенчатый «автомат».

Премьера новинки ожидается уже в ближайшее время.

Обновлённый Genesis G70 1 / 3 Обновлённый Genesis G70 2 / 3 Обновлённый Genesis G70 3 / 3

Сегодня в России предлагается дорестайлинговый седан G70, его минимальная стоимость составляет 2 520 000 рублей (2.0 Т, 197 л.с.). Есть также 247-сильный вариант, который обойдётся минимум в 2 980 000 рублей, а в топовой комплектации Sport – от 3 320 000 руб. Все седаны на нашем рынке оснащены полным приводом.

Напомним, ранее мы провели тест-драйв первого кроссовера бренда с индексом GV80.