Засвечен универсал Genesis G70: премьера скоро, но модель достанется не всем

Премиальный суббренд Genesis компания Hyundai запустила в 2015-м, но на европейский рынок его выводят лишь в этом году, причем на первом этапе корейский «премиум» появится только в трех странах – в Великобритании, Германии и Швейцарии. Летом там начнут принимать заказы на кроссовер GV80 и седан G80, позже подтянутся младшие «четырехдверка» G70 и паркетник GV70, электроверсия G80 и еще две «батарейные» модели (пока не представлены). Кроме того, в Genesis пообещали некий «специальный европейский продукт», демонстрирующий «приверженность региону». Несложно было догадаться, что речь об универсале G70, ведь такой кузов до сих пор востребован среди европейцев, да и пятидверная «семидесятка» уже не раз попадалась во время тестов. Теперь же опубликованы первые тизеры, правда, машина на них все еще в камуфляже.
На картинках запечатлен универсал G70 в исполнении «под спорт» (такое есть и у седана), его особенности – затемненные диски, красные тормозные суппорты и разнесенные по сторонам крупные овальные патрубки выпускной системы. Разумеется, у «сарая» фирменные радиаторная решетка в виде огромного щита и «двухполосная» оптика (их «четырехдверка» обрела в прошлом году после рестайлинга), при этом у задних фонарей появились дополнительные секции, заплывающие на багажную дверь. Салон еще не показали, но внутри пятидверный G70 наверняка повторил седан.
Габариты пока не раскрыты. Длина четырехдверного обновленного Genesis G70 равна 4685 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1400 мм, колесная база – 2835 мм.
О технике тоже ни слова. В Корее седан доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (252 л.с.) и турбомотором V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), а также с турбодизелем 2.2 e-VGT (202 л.с.). Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный (с муфтой подключения передних колес).
Официальную премьеру универсала Genesis G70 должны провести в ближайшее время, на европейский рынок новинка, вероятно, выйдет до конца текущего года. Там она будет конкурировать не только с премиальными универсалами Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series и Audi A4, но и с «массовыми», но отнюдь не дешевыми Volkswagen Arteon и Peugeot 508. До других регионов «пятидверный» G70 вряд ли доберется.
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