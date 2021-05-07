Засвечен универсал Genesis G70: премьера скоро, но модель достанется не всем

Считается, что «сарай» предложат только в Европе. Судя по тизерам, модель будет доступна в «оспортивленной» версии, которая отличается более агрессивным дизайном экстерьера.

Премиальный суббренд Genesis компания Hyundai запустила в 2015-м, но на европейский рынок его выводят лишь в этом году, причем на первом этапе корейский «премиум» появится только в трех странах – в Великобритании, Германии и Швейцарии. Летом там начнут принимать заказы на кроссовер GV80 и седан G80, позже подтянутся младшие «четырехдверка» G70 и паркетник GV70, электроверсия G80 и еще две «батарейные» модели (пока не представлены). Кроме того, в Genesis пообещали некий «специальный европейский продукт», демонстрирующий «приверженность региону». Несложно было догадаться, что речь об универсале G70, ведь такой кузов до сих пор востребован среди европейцев, да и пятидверная «семидесятка» уже не раз попадалась во время тестов. Теперь же опубликованы первые тизеры, правда, машина на них все еще в камуфляже.

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На картинках запечатлен универсал G70 в исполнении «под спорт» (такое есть и у седана), его особенности – затемненные диски, красные тормозные суппорты и разнесенные по сторонам крупные овальные патрубки выпускной системы. Разумеется, у «сарая» фирменные радиаторная решетка в виде огромного щита и «двухполосная» оптика (их «четырехдверка» обрела в прошлом году после рестайлинга), при этом у задних фонарей появились дополнительные секции, заплывающие на багажную дверь. Салон еще не показали, но внутри пятидверный G70 наверняка повторил седан.



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Габариты пока не раскрыты. Длина четырехдверного обновленного Genesis G70 равна 4685 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1400 мм, колесная база – 2835 мм.



О технике тоже ни слова. В Корее седан доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (252 л.с.) и турбомотором V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), а также с турбодизелем 2.2 e-VGT (202 л.с.). Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный (с муфтой подключения передних колес).

Седан Genesis G70 после рестайлинга. Красная машина — стандартная версия, серебристая — Sport 1 / 6 Седан Genesis G70 после рестайлинга. Красная машина — стандартная версия, серебристая — Sport 2 / 6 Седан Genesis G70 после рестайлинга. Красная машина — стандартная версия, серебристая — Sport 3 / 6 Седан Genesis G70 после рестайлинга. Красная машина — стандартная версия, серебристая — Sport 4 / 6 Седан Genesis G70 после рестайлинга. Красная машина — стандартная версия, серебристая — Sport 5 / 6 Седан Genesis G70 после рестайлинга. Красная машина — стандартная версия, серебристая — Sport 6 / 6

Официальную премьеру универсала Genesis G70 должны провести в ближайшее время, на европейский рынок новинка, вероятно, выйдет до конца текущего года. Там она будет конкурировать не только с премиальными универсалами Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series и Audi A4, но и с «массовыми», но отнюдь не дешевыми Volkswagen Arteon и Peugeot 508. До других регионов «пятидверный» G70 вряд ли доберется.

