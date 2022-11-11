Упрощённый Volkswagen Polo Track почти полностью рассекречен

Такой хэтч позиционируют в качестве модели «начального уровня», а адресован он Южной Америке: там «новинку» будут продавать наряду с «богатым» рестайлинговым братом.

Название Polo Track всплыло в южноамериканских профильных СМИ еще два года назад, прежде считалось, будто Volkswagen готовит кросс-версию хэтчбека. Но на деле все оказалось иначе: модель с «фамилией» бразильское подразделение марки официально анонсировало под конец 2021-го, и тогда же в компании заявили о том, что это будет первенец нового бюджетного семейства. И вот VW Polo Track наконец-то представлен – разумеется, в Бразилии, которая и станет дебютным рынком для такой «пятидверки». Выпуск Трэка налажен там же, его производят на заводе концерна в городе Таубате. А еще объявлено, что в Южной Америке Polo Track придет на смену недорогому компакту Volkswagen Gol (и его же место Трэк занял на конвейере).

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Volkswagen Polo Track – это, по сути, упрощенная версия хэтча актуального поколения, в основе которого лежит платформа MQB-A0. К слову, бразильская «пятидверка» без приставки только что пережила рестайлинг (после обновления местный хэтчбек отдалился от евроверсии), ее тоже производят локально, но на другом предприятии – в Сан-Бернарду-ду-Кампу.



Volkswagen Polo Track

Внешне бюджетный вариант отличается от «просто» Поло оформлением передней части: у Track оригинальные радиаторная решетка и бампер, а также фары от дореформенной модели (без диодов). Корма – такая же, как у бразильского хэтча после рестайлинга. При этом, что любопытно, на крыше более дешевого Polo Track красуется плавник, хотя его «богатому» брату положена простая антенна. Трэк всегда «стоит» на 15-дюймовых колесах (для Polo без приставки еще предусмотрены 16-дюймовые диски).



Из габаритов пока названы ширина (1,75 м) и колесная база (2,56 м), еще известен объем багажника (300 л). У «просто» VW Polo те же показатели, то есть остальные размеры, видимо, тоже совпадают (длина – 4,07 м, высота – 1,47 м).

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Интерьер тоже упрощен, глянцевых и блестящих вставок нет – только матовый пластик. Виртуальные приборы, мультимедиа-система, климат-контроль, камера заднего вида – ничего из этого Polo Track не положено даже за доплату. Но совсем бедным хэтчбек все же не назовешь: «в базе» идут четыре подушки безопасности, система помощи при подъеме, ESC, электронная имитация блокировки дифференциала XDS. Также в арсенале модели значатся кондиционер, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники. А машины «приветственной» серии по умолчанию будут иметь пакет Media Plus, в который входят аудиосистема с Bluetooth, многофункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, USB-разъемы и та сама антенна-плавник.



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Двигатель один: это трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI, который на бензине выдает 77 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 84 л.с. Мотор сочетается лишь с пятиступенчатой «механикой». У местного рестайлингового VW Polo без приставки аналогичный движок, вдобавок такой хэтч еще оснащается «турботройкой» 1.0 TSI (109/116 л.с.) с классическим шестиступенчатым «автоматом».



Volkswagen Polo Track

В Бразилии уже принимают заказы на VW Polo Track, но пока объявлена только стартовая цена – 15 000 долларов. Для этой страны ценник вполне приемлемый: например, Renault Sandero там сегодня стоит от 15 600 долларов. Впрочем, Трэк лишь немногим дешевле рестайлингового «полноценного» VW Polo («база» обойдется в ту же сумму, что и Sandero).



О других моделях нового доступного семейства для Южной Америки марка еще не рассказала. Не исключено, что скоро гамму пополнит упрощенная версия местного седана VW Virtus.