Новинки ×

Упрощённый Volkswagen Polo Track почти полностью рассекречен

11.11.2022 172 0 0

Такой хэтч позиционируют в качестве модели «начального уровня», а адресован он Южной Америке: там «новинку» будут продавать наряду с «богатым» рестайлинговым братом.

 

Название Polo Track всплыло в южноамериканских профильных СМИ еще два года назад, прежде считалось, будто Volkswagen готовит кросс-версию хэтчбека. Но на деле все оказалось иначе: модель с «фамилией» бразильское подразделение марки официально анонсировало под конец 2021-го, и тогда же в компании заявили о том, что это будет первенец нового бюджетного семейства. И вот VW Polo Track наконец-то представлен – разумеется, в Бразилии, которая и станет дебютным рынком для такой «пятидверки». Выпуск Трэка налажен там же, его производят на заводе концерна в городе Таубате. А еще объявлено, что в Южной Америке Polo Track придет на смену недорогому компакту Volkswagen Gol (и его же место Трэк занял на конвейере).

Volkswagen Polo Track и бразильский рестайлинговый просто Polo
1 / 2
Volkswagen Polo Track и бразильский рестайлинговый просто Polo
2 / 2

Volkswagen Polo Track – это, по сути, упрощенная версия хэтча актуального поколения, в основе которого лежит платформа MQB-A0. К слову, бразильская «пятидверка» без приставки только что пережила рестайлинг (после обновления местный хэтчбек отдалился от евроверсии), ее тоже производят локально, но на другом предприятии – в Сан-Бернарду-ду-Кампу.

Volkswagen Polo Track

Внешне бюджетный вариант отличается от «просто» Поло оформлением передней части: у Track оригинальные радиаторная решетка и бампер, а также фары от дореформенной модели (без диодов). Корма – такая же, как у бразильского хэтча после рестайлинга. При этом, что любопытно, на крыше более дешевого Polo Track красуется плавник, хотя его «богатому» брату положена простая антенна. Трэк всегда «стоит» на 15-дюймовых колесах (для Polo без приставки еще предусмотрены 16-дюймовые диски).

Из габаритов пока названы ширина (1,75 м) и колесная база (2,56 м), еще известен объем багажника (300 л). У «просто» VW Polo те же показатели, то есть остальные размеры, видимо, тоже совпадают (длина – 4,07 м, высота – 1,47 м).

Volkswagen Polo Track
1 / 5
Volkswagen Polo Track
2 / 5
Volkswagen Polo Track
3 / 5
Volkswagen Polo Track
4 / 5
Volkswagen Polo Track
5 / 5

Интерьер тоже упрощен, глянцевых и блестящих вставок нет – только матовый пластик. Виртуальные приборы, мультимедиа-система, климат-контроль, камера заднего вида – ничего из этого Polo Track не положено даже за доплату. Но совсем бедным хэтчбек все же не назовешь: «в базе» идут четыре подушки безопасности, система помощи при подъеме, ESC, электронная имитация блокировки дифференциала XDS. Также в арсенале модели значатся кондиционер, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники. А машины «приветственной» серии по умолчанию будут иметь пакет Media Plus, в который входят аудиосистема с Bluetooth, многофункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, USB-разъемы и та сама антенна-плавник.

Volkswagen Polo Track
1 / 5
Volkswagen Polo Track
2 / 5
Volkswagen Polo Track
3 / 5
Volkswagen Polo Track
4 / 5
Volkswagen Polo Track
5 / 5

Двигатель один: это трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI, который на бензине выдает 77 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 84 л.с. Мотор сочетается лишь с пятиступенчатой «механикой». У местного рестайлингового VW Polo без приставки аналогичный движок, вдобавок такой хэтч еще оснащается «турботройкой» 1.0 TSI (109/116 л.с.) с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Volkswagen Polo Track

В Бразилии уже принимают заказы на VW Polo Track, но пока объявлена только стартовая цена – 15 000 долларов. Для этой страны ценник вполне приемлемый: например, Renault Sandero там сегодня стоит от 15 600 долларов. Впрочем, Трэк лишь немногим дешевле рестайлингового «полноценного» VW Polo («база» обойдется в ту же сумму, что и Sandero).

О других моделях нового доступного семейства для Южной Америки марка еще не рассказала. Не исключено, что скоро гамму пополнит упрощенная версия местного седана VW Virtus.

хэтчбек Бразилия авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Polo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 551 0 1 11.11.2022
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на  нек... 979 1 1 09.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только алкоголь: с какими симптомами запрещено садиться за руль Обычно ограничениями, с которыми запрещено садиться за руль, считают только алкогольное и наркотическое опьянение. При этом все симптомы, с которыми нельзя водить машину, указаны в одном пу... 1066 0 1 07.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 15722 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13259 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10344 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings