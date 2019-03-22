«Used Cars Forum – 2019»: о будущем вторичного авторынка и о том, как на нем заработать

В 2018 объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что в 3,3 раза превышает объем рынка новых автомобилей за тот же период. В феврале 2019 года вторичный рынок показал рост на 1,3%, тогда как продажи новых автомобилей снизились на 3,6%. Неудивительно, что в последние годы большинство дилеров и дистрибьюторов смещают фокус именно на этот сегмент рынка.

Как будет развиваться рынок автомобилей с пробегом в 2019 году, какие факторы будут оказывать на него влияние, как можно заработать на перепродаже автомобилей – все эти вопросы будут обсуждаться на «Used Cars Forum – 2019», который пройдет в Москве 24 апреля 2019 года. Форум организован аналитическим агентством «АВТОСТАТ», а его участниками станут дистрибьюторы, дилеры, представители финансовых и страховых компаний, IT-компаний, аукционов, руководители и владельцы бизнеса – всего более 250 человек.

Основными темами форума станут:

аналитический обзор рынка 2018 года и 1 квартал 2019-го (объемы, динамика, структура, тенденции);

инициативы РОАД по государственному регулированию рынка автомобилей с пробегом (отмена двойного НДС, наказание за «скрутку» пробега);

кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом? (панельная дискуссия, модератор Татьяна Луковецкая, «АВТОСТАТ»);

IT- инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом;

маркетинг в продаже автомобилей с пробегом;

как выжить дилеру в условиях кризиса (дилерский опыт).

В рамках конференции пройдет четвертая ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Used Car Awards 2019». К участию в ней приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом.

Ознакомиться с программой форума и подать заявку на участие можно тут.