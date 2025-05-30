«Used Cars Forum – 2025»: все об автомобилях с пробегом

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2025 года объем рынка подержанных легковых автомобилей составил 1 775,3 тыс. единиц, а новых – всего 349 тыс. штук. Таким образом, соотношение вторичного и первичного рынков составляет 5:1.

В разные годы это соотношение менялось: было и 3:1, и 4:1, и даже 8:1! Все зависело от факторов, которые влияли на рынок. Разобраться подробнее во всех перипетиях вторичного рынка можно будет на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2025. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 19 июня в Москве, и это будет уже девятый по счету форум, посвященный подержанным машинам. Они снова в центре повышенного внимания не только покупателей, но и дилеров, а также лизинговых, кредитных и страховых компаний.

В ходе форума приглашенные участники представят общий обзор автомобильного и финансового рынков, поделятся дилерским опытом по продаже автомобилей с пробегом, инструментами для их эффективных продаж и расскажут о программах производителей по б/у машинам.

Еще один важный аспект – по мере активного продвижения на российский рынок китайских моделей они начинают все чаще попадать и на «вторичку». Поэтому наши эксперты уделят особое внимание подержанным «китайцам», их остаточной стоимости и многим другим аспектам.

«Used Cars Forum – 2025» пройдет 19 июня в Москве на территории LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26).

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