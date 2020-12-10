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  • Устранить провисание и подгорание: в России отзывают седаны Audi A8

Устранить провисание и подгорание: в России отзывают седаны Audi A8

10.12.2020 228 0 0

Под отзыв попали седаны Audi A8/S8 прошлого поколения (D4), реализованные на российском рынке официальными дилерами в период с 2012 по 2017 год. На них необходимо установить фиксирующую пластину уплотнителя капота, чтобы исключить риск задымления в моторном отсеке.

 

Эта российская отзывная кампания Audi A8/S8 — часть глобальной, о которой фирма Audi объявила ещё в июне этого года, подробности мы узнали из документов, опубликованных на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA). В сентябре 2019 года отдел рекламаций Audi получил несколько жалоб на тепловые перегрузки в области моторного отсека модели A8 поколения D4, которые привели к деформации и провисанию уплотнителя капота в районе лобового стекла. Провисший уплотнитель при езде под воздействием вибраций может соприкасаться с горячими частями двигателя, плавиться и дымить. Случаев возгорания зафиксировано не было.

В ходе расследования причин этого дефекта основная ставка делалась на версию о неправильном монтаже уплотнителя в ходе ремонтных работ (например, по замене капота, пострадавшего при аварии), но она не подтвердилась и специалисты Audi пришли к выводу, что имеет место конструктивный просчёт: при разработке уплотнителя не были учтены сильные перепады температур при его эксплуатации. Для России эта проблема, вероятно, особенно актуальна: зимой двигатель сильно нагревает уплотнитель, а затем морозы его сильно охлаждают, вот уплотнитель и коробится.

Решение проблемы придумали только к сентябрю этого года: ставить новый уплотнитель не будут, а вместо этого прикрутят под место потенциального прогиба специальную фиксирующую пластину, которая не позволит размякшему уплотнителю соприкасаться с двигателем и обеспечит надлежащую герметичность моторного отсека. Работы по инсталляции этой пластины займут около часа.

В России под отзыв в связи с вышеописанным дефектом попали 874 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

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