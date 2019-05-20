«Узкое место» трассы М-4 «Дон» лучше проезжать днём

Об этом рассказали в госкомпании «Автодор»: в конце текущей недели на указанном участке ограничат движение грузовиков.

Каждый сезон отпусков самое узкое место трассы М-4 «Дон» – в районе села Лосево и города Павловска – собирает многочасовые пробки. В этом году «Автодор» вводит ограничение на движение грузовых машин днём по этому участку. Для водителей легкового транспорта никаких запретов нет. Именно поэтому лучше всего спланировать поездку таким образом, чтобы «проскочить» этот участок в Воронежской области (с 589 по 741 км) днём.

Ограничение на проезд тяжеловозов по этому участку трассы М-4 «Дон» будет действовать в период с 24 мая до 15 сентября 2019 года. Важно: речь идёт только о нерабочих праздничных буднях, а также о периоде с пятницы по воскресенье каждой недели. Время действия запрета – с 08:00 до 22:00. То есть ночью и в обычные рабочие дни грузовики по-прежнему будут ездить по узкому участку автодороги.

Новые правила проезда коснутся грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 12 тонн. Как сообщает ГИБДД, для водителей тяжеловозов созданы площадки, рассчитанные на около 600 парковочных мест. Некоторые из них находятся рядом с многофункциональными зонами для отдыха водителей и в специальных парковочных «карманах». В таких местах дальнобойщики могут не только отдохнуть, но и заправить автомобиль и, при необходимости, получить техническую помощь.

Каждое лето на трассе М-4 «Дон» на участке в районе Лосево и Павловска в сутки фиксируется примерно 40 тыс. автомобилей. При этом пропускная способность для безопасного движения на этой двухполосной дороге составляет 14-16 тыс. машин.

Помочь решить проблему должен обход Лосево и Павловска: строительство дороги идёт, по заверениям «Автодора», с опережением графика. На новом участке будет четыре полосы для движения, разноуровневые развязки, а также не будет перекрёстков со светофорами.

В рамках этого проекта построят 5 развязок на разных уровнях, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок для отдыха водителей. Помимо этого имеющиеся 7 мостов и путепроводов ждёт капитальный ремонт.

В начале текущего года представители госкомпании сообщали, что обход Лосево и Павловска сдадут в эксплуатацию уже в конце 2019 года. Хотя раньше назывался более далёкий срок – не ранее конца 2020 года.

Также госкомпания «Автодор» информирует об изменении схемы движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: речь идёт о мосте через реку Северский Донец (931-ый км трассы). Ехать можно только по левому мосту, так как правый закрыт на комплексную реконструкцию (она завершится в 2021 году). Движение по открытой части разрешено и для легкового, и для грузового транспорта.