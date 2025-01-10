В 2024 году справедливую цену чаще всего предлагали на Solaris HS

По данным Авито Авто, в этом году лидером по доле транспортных средств, чья цена в объявлениях соответствует данным Авито Оценки, стала марка Solaris: цену на нее в границах Авито Оценки предлагали в 52,3% объявлений. Также в топ-5 по этому показателю вошли марки HAVAL (40,6%), OMODA (37,9%), Datsun (36,7%) и Chery (36,3%).
Среди моделей по доле объявлений, в которых указана цена, соответствующая Авито Оценке, лидирует Solaris HS с показателем 53%. Второе и третье место поделили Chery Tiggo 7 и Citroen C3 Picasso с долей 46% каждый. Следом расположились сразу несколько моделей с одинаковым показателем 44%: ВАЗ (LADA) Granta Cross, Kia Rio X-Line, ВАЗ (LADA) Kalina Cross и Geely Atlas.
В современных реалиях авторынка покупателю важно принимать взвешенное решение, основанное не только на субъективных ощущениях, но и на объективных рыночных данных. Например, одним из ключевых факторов при выборе автомобиля становится его стоимость, которая, однако, должна соответствовать рынку и состоянию автомобиля, а не просто быть привлекательной. Поэтому мы рекомендуем обращаться к сервису Авито Оценка, который анализирует множество параметров – от состояния автомобиля, пробега и комплектации до ситуации на рынке – и автоматически определяет справедливую цену автомобиля. Например, в 2024 году в число авто со стоимостью в границах, предложенных Авито Оценкой, стабильно входили китайские бренды HAVAL, Geely и Changan. Поэтому при желании купить машину с пробегом по рыночной цене можно обратить внимание на эти бренды из Поднебесной.
Топ-10 моделей, цена на которые соответствует Авито Оценке, Россия, 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля авто в границах Авито Оценки
|Средняя цена по Авито Оценке, руб.
|Средняя цена в объявлениях, руб.
|Solaris
|HS
|53%
|2 119 950
|2 150 000
|Chery
|Tiggo 7
|46%
|1 470 550
|1 499 000
|Citroen
|C3 Picasso
|46%
|582 300
|610 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta Cross
|44%
|968 150
|1 000 000
|Kia
|Rio X-Line
|44%
|1 516 100
|1 566 000
|ВАЗ (LADA)
|Kalina Cross
|44%
|650 850
|687 000
|Geely
|Atlas
|44%
|1 780 900
|1 850 000
|Renault
|Kaptur
|43%
|1 506 500
|1 568 000
|Kia
|Rio X
|43%
|1 808 150
|1 870 000
|Kia
|Venga
|43%
|917 600
|980 000
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