В 2024 году справедливую цену чаще всего предлагали на Solaris HS

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по ценам, опубликованным за год в объявлениях о продаже автомобилей, и сравнили их с данными Авито Оценки – независимого сервиса, который определяет реальную стоимость авто, исходя из ее параметров и ситуации на рынке. Оказалось, что в 2024 году справедливую цену чаще других моделей продавцы запрашивали на субкомпактный седан Solaris HS.

По данным Авито Авто, в этом году лидером по доле транспортных средств, чья цена в объявлениях соответствует данным Авито Оценки, стала марка Solaris: цену на нее в границах Авито Оценки предлагали в 52,3% объявлений. Также в топ-5 по этому показателю вошли марки HAVAL (40,6%), OMODA (37,9%), Datsun (36,7%) и Chery (36,3%).

Среди моделей по доле объявлений, в которых указана цена, соответствующая Авито Оценке, лидирует Solaris HS с показателем 53%. Второе и третье место поделили Chery Tiggo 7 и Citroen C3 Picasso с долей 46% каждый. Следом расположились сразу несколько моделей с одинаковым показателем 44%: ВАЗ (LADA) Granta Cross, Kia Rio X-Line, ВАЗ (LADA) Kalina Cross и Geely Atlas.

В современных реалиях авторынка покупателю важно принимать взвешенное решение, основанное не только на субъективных ощущениях, но и на объективных рыночных данных. Например, одним из ключевых факторов при выборе автомобиля становится его стоимость, которая, однако, должна соответствовать рынку и состоянию автомобиля, а не просто быть привлекательной. Поэтому мы рекомендуем обращаться к сервису Авито Оценка, который анализирует множество параметров – от состояния автомобиля, пробега и комплектации до ситуации на рынке – и автоматически определяет справедливую цену автомобиля. Например, в 2024 году в число авто со стоимостью в границах, предложенных Авито Оценкой, стабильно входили китайские бренды HAVAL, Geely и Changan. Поэтому при желании купить машину с пробегом по рыночной цене можно обратить внимание на эти бренды из Поднебесной. Эдуард Ефремов руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто

Топ-10 моделей, цена на которые соответствует Авито Оценке, Россия, 2024 г., Авито Авто