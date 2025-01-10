Авторынок ×

В 2024 году справедливую цену чаще всего предлагали на Solaris HS

10.01.2025 118 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по ценам, опубликованным за год в объявлениях о продаже автомобилей, и сравнили их с данными Авито Оценки – независимого сервиса, который определяет реальную стоимость авто, исходя из ее параметров и ситуации на рынке. Оказалось, что в 2024 году справедливую цену чаще других моделей продавцы запрашивали на субкомпактный седан Solaris HS. 

По данным Авито Авто, в этом году лидером по доле транспортных средств, чья цена в объявлениях соответствует данным Авито Оценки, стала марка Solaris: цену на нее в границах Авито Оценки предлагали в 52,3% объявлений. Также в топ-5 по этому показателю вошли марки HAVAL (40,6%), OMODA (37,9%), Datsun (36,7%) и Chery (36,3%).

Среди моделей по доле объявлений, в которых указана цена, соответствующая Авито Оценке, лидирует Solaris HS с показателем 53%. Второе и третье место поделили Chery Tiggo 7 и Citroen C3 Picasso с долей 46% каждый. Следом расположились сразу несколько моделей с одинаковым показателем 44%: ВАЗ (LADA) Granta Cross, Kia Rio X-Line, ВАЗ (LADA) Kalina Cross и Geely Atlas.

В современных реалиях авторынка покупателю важно принимать взвешенное решение, основанное не только на субъективных ощущениях, но и на объективных рыночных данных. Например, одним из ключевых факторов при выборе автомобиля становится его стоимость, которая, однако, должна соответствовать рынку и состоянию автомобиля, а не просто быть привлекательной. Поэтому мы рекомендуем обращаться к сервису Авито Оценка, который анализирует множество параметров – от состояния автомобиля, пробега и комплектации до ситуации на рынке – и автоматически определяет справедливую цену автомобиля. Например, в 2024 году в число авто со стоимостью в границах, предложенных Авито Оценкой, стабильно входили китайские бренды HAVAL, Geely и Changan. Поэтому при желании купить машину с пробегом по рыночной цене можно обратить внимание на эти бренды из Поднебесной.
Эдуард Ефремов
руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто

Топ-10 моделей, цена на которые соответствует Авито Оценке, Россия, 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля авто в границах Авито ОценкиСредняя цена по Авито Оценке, руб.Средняя цена в объявлениях, руб.
Solaris HS53%2 119 9502 150 000
Chery Tiggo 746%1 470 5501 499 000
Citroen C3 Picasso46%582 300610 000
ВАЗ (LADA) Granta Cross44%968 1501 000 000
KiaRio X-Line44%1 516 1001 566 000
ВАЗ (LADA) Kalina Cross44%650 850687 000
GeelyAtlas44%1 780 9001 850 000
Renault Kaptur43%1 506 5001 568 000
Kia Rio X43%1 808 1501 870 000
Kia Venga43%917 600980 000
седан авторынок
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Десульфатация, подзарядка, электролит: как правильно обслужить аккумулятор Зимой на автомобильный аккумулятор возлагаются повышенные обязанности. Прежде всего – бодро заводить мотор, особенно с утра, когда моторное масло загустело после ночного мороза. Само собой,... 459 1 0 10.01.2025
Статьи / Практика Пустая трата: почему зимой расход топлива выше, чем летом Иногда у автовладельцев возникает вопрос: с чего бы это зимой расход становится намного выше, чем летом? Находится и ответ, который обычно сводится к одному – долгий утренний прогрев. Отчаст... 1113 1 3 09.01.2025
Статьи / Авторынок Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало Сейчас два миллиона – не настолько большие деньги, чтобы можно было с пинка открывать дверь в дилерский центр и уверенно выбирать новый автомобиль. А вот с пробегом кое-что выбрать можно, да... 2180 24 3 08.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67001 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53771 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14063 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
24 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
12 Купе Спорткар как первая машина: опыт владения Lexus LC 500
6 Кроссовер Новый паспорт и старая сущность: тест-драйв Knewstar 001
Новые комментарии
Change privacy settings