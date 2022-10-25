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  • В Автотеке стала доступна проверка истории праворульных автомобилей

В Автотеке стала доступна проверка истории праворульных автомобилей

25.10.2022 49 0 0

Сервис проверки истории автомобилей Автотека добавил возможность проверить историю праворульного авто. Проверить историю праворульных автомобилей, зарегистрированных в РФ, в сервисе возможно как по государственному номеру транспортного средства, так и по номеру кузова. Таким образом, Автотека может проверять до 100% праворульных автомобилей, зарегистрированных в РФ. В отчете будет отражена история владения с отметкой о его регистрации в регионе. 

 

Проверка праворульных автомобилей через Автотеку позволит получить все необходимые технические и юридические сведения об авто, состоящем на учете в РФ. В  отчете будут отражены данные о реальном пробеге, количестве предыдущих собственников, история ДТП и ремонтов, сведения о наложенных на автомобиль ограничениях. Также в отчете будут отражены сведения о продаже данного автомобиля на Авито Авто, информация о полисе ОСАГО, страховых выплатах, штрафах, технических осмотрах, фактах использования машины в такси и сервисах каршеринга, расшифровка номера кузова по опциям и характеристикам. 

«Главная цель Автотеки – формирование в России прозрачного и безопасного рынка автомобилей с пробегом. Мы стремимся постоянно расширять функционал сервиса, чтобы отвечать потребностям всех игроков авторынка России. С учетом роста популярности праворульных автомобилей на рынке РФ, новые возможности сервиса будут полезны как частным покупателям, так и профессиональным продавцам и автодилерам, выкупающим праворульные автомобили с пробегом для последующей реализации», – отмечает руководитель продуктового направления сервиса «Автотека» Андрей Тумкин.

Автотека позволяет проверить историю тех праворульных автомобилей, которые зарегистрированы в России. Формировать и покупать отчеты по истории праворульных автомобилей смогут как пользователи веб-версии сервиса, так и те, кто пользуется мобильным приложением. 

Помимо общедоступных данных из баз государственных органов, в отчетах Автотеки содержится информация от партнеров сервиса, которую невозможно найти в открытых источниках. Партнерами Автотеки выступают страховые компании, банки, дилерские центры и независимые станции технического обслуживания. 

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