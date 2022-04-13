В эти выходные выставка «Мотовесна» открыла сезон для всех любителей техники

В эти выходные в «Экспоцентре» на Красной Пресне ревели моторы сотен мотоциклов – выставка «Мотовесна» открыла сезон для всех любителей техники.

Партнерский материал​

Гостей выставки 8-10 апреля ждала разнообразная экспозиция: мотоциклы, техника для активного отдыха и спорта, экипировка и сопутствующие товары, а ещё – выступления именитых спикеров на сцене и яркое шоу на уличной площадке! Кроме этого, на одной площадке прошло ещё четыре мероприятия.

Мировые новинки мотоиндустрии

Традиционно на «Мотовесне» представляют новинки ведущие мировые бренды – и несмотря ни на что традиция осталась неизменной.

Мотоциклы BMW, Triumph, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Peugeot, Vespa, Kawasaki, KTM, Yamaha, Indian и другие звёзды мотомира притягивали фанатов мотоциклов, фотографов и корреспондентов.

Также на выставке представили свою технику и экипировку бренды из разных стран: ZMMOTO, Hawk Moto, VOGE, ROLIZ, BRZ, Rukka, ПРОФ Экип, MOTAX, Velocity Group (BSE, SYM, SSSR), Universalmoto, GSBMOTO, Progasi, Acerbis, Mikilon, Starezzi и другие.

Moscow Custom & Tuning Show

На выставке «Мотовесна 2022» произведения подлинного мотоискусства демонстрировали кастом-ателье, мастерские и команды увлеченных энтузиастов.

Главное российское кастом-шоу уже пятнадцатый раз объединяет на одной площадке лучших мастеров со всей России. Самые красивые и технологичные мотоциклы страны были представлены в номинациях Freestyle, Modified H-D, Street Performance, Retro/Modified, Cafe Racer и Electro. Чемпионом России по кастомайзингу и победителем Moscow Custom&Tuning Show стала мастерская KastoLom с потрясающим проектом Koloss, над которым воронежские кастомайзеры работали последние два года.

Яркое шоу для всей семьи

Выставка «Мотовесна» объединяет формат статичной экспозиции и запоминающегося шоу, которое радует и взрослых, и детей! На уличной площадке «Экспоцентра» все выходные демонстрировали стант-трюки и мастерство владения техникой в коридорной джимхане.

10 апреля в рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» на сцене выставки прошёл финал квеста Департамента транспорта: 8 знатоков мотомира из числа гостей выставки и слушателей радио MAXIMUM боролись за мотоцикл M1NSK 400 Goose. Счастливым обладателем турэндуро стал Алексей Шинкарчук.

Пять мероприятий на одной площадке

В этом году в рамках «Мотовесны» также прошли выставки «Велокульт», «ЕДрайв», Motorsport Expo и фестиваль «Ножевая культура». На сценах все три дня проходили важные конференции и выступали самые активные представители российской индустрии техники для активного отдыха и спорта. Среди них были: Александр Бородавкин, Мардеев Айрат, Эдуард Николаев, Александр Сиротенко, Анастасия Нифонтова, Сергей Сироткин, Алексей Колесников и многие другие.

На выставке «Мотовесна» состоялись награждения фестиваля «Байкальская Миля», ассоциации Iron Butt и других соревнований.

Выставки «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв», Motorsport Expo направлены не только на демонстрацию популярных моделей техники, но и на развитие и поддержку российской индустрии. Следующие мероприятия, посвящённые технике, состоятся 2-4 декабря 2022 года – выставки «Поехали» и «Вездеходер», а также уникальный фестиваль «Этноскоп», рассказывающий о малочисленных коренных народах и уникальных местах на карте России.